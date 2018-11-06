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Пореченков стал ведущим «Спокойной ночи, малыши!»
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Михаил Пореченков стал ведущим детской передачи «Спокойной ночи, малыши!» 

Teleprogramma.pro + ещё 1 3 часа назад
Фото: Instagram
Сегодня актер опубликовал фото с героями популярной передачи "Спокойной ночи, малыши!". Михаил Пореченков попробовал свои силы в качестве ведущего детского шоу.
49-летний Михаил Пореченков является известным актером и режиссером. Он стал знаменит после того, как снялся в шпионском сериале «Агент национальной безопасности». Также за плечами артиста несколько браков. Сейчас он состоит в отношениях с художницей Ольгой, которая подарила ему детей: Михаила, Марию и Петра. Также у звезды есть старший сын Владимир от первой избранницы Ирины Любимцевой и дочь Варвара от экс-жены Екатерины.
Со всеми своими наследниками Пореченков старается поддерживать связь. А сегодня он сообщил, что стал ведущим детского шоу «Спокойной ночи, малыши!». Актер опубликовал фото, на котором запечатлен с героями передачи Степашкой и Филей. «Сегодня был такой вот опыт», — написал он. Михаил умеет ладить с детьми и находить к ним подход, поэтому пользователи соцсети с теплотой отреагировали на новость о том, что он попробовал свои силы в роли ведущего передачи для малышей.
«Здорово! Как вам они подходят», «Все, за наших детей я спокоен!», «Это лучше, чем боевики», — отозвались подписчики. Напомним, что в следующем году детская передач отметит 55 летие. Последние годы создатели программы ищут новые способы удивить своих маленьких зрителей. Появляются и новые персонажи, а также меняются ведущие. Пока неизвестно, будет ли Пореченков постоянно вести шоу, но несколько эфиров он точно будет общаться с детками.
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