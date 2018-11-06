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Шинейд О'Коннор отказалась общаться с «белыми людьми»
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Шинейд О'Коннор отказалась общаться с «белыми людьми» 

Газета.Ru + ещё 4 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Ранее в этом году ирландская певица Шинейд О'Коннор объявила, что меняет религию и переходит из католицизма в ислам, а также теперь будет носить хиджаб.
В новой серии постов в твиттере певица выступила с критикой религиозных нападок, с которыми ей пришлось столкнуться. "Я больше не хочу общаться с белыми людьми (если так мы называем белых людей. Не на день, вообще. Они отвратительны", — поделилась Шинейд, теперь называющая себя Шухадой.
"Сядьте и позвольте женщинам убаюкать дьявола песнями", — добавила она, также предложив недовольным президентом Дональдом Трампом американцам "уволить" его.
Ранее стало известно, что О'Коннор долгие годы исповедовала ислам до того, как приняла его официально.
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