Шинейд О'Коннор отказалась общаться с «белыми людьми»

Ранее в этом году ирландская певица Шинейд О'Коннор объявила, что меняет религию и переходит из католицизма в ислам, а также теперь будет носить хиджаб.

В новой серии постов в твиттере певица выступила с критикой религиозных нападок, с которыми ей пришлось столкнуться. "Я больше не хочу общаться с белыми людьми (если так мы называем белых людей. Не на день, вообще. Они отвратительны", — поделилась Шинейд, теперь называющая себя Шухадой.

"Сядьте и позвольте женщинам убаюкать дьявола песнями", — добавила она, также предложив недовольным президентом Дональдом Трампом американцам "уволить" его.

Ранее стало известно, что О'Коннор долгие годы исповедовала ислам до того, как приняла его официально.