Ведущая «Дома-2»: «Моя мечта сбылась»

«Моя мечта сбылась»: ведущая «Дома-2» купила квартиру

Юлия Ефременкова рассказала поклонникам, что приобрела жилье. Теперь девушка готовится к ремонту.

Юлия Ефременкова стала известна благодаря телепроекту «Дом-2», так как она является одной из его ведущих. Девушка давно мечтала о собственном жилье и недавно смогла приобрести квартиру. 31-летняя красавица рассказала об этом своим поклонникам. «Еще одна моя мечта сбылась, наконец -то у нас появилась своя квартира, я так долго об этом мечтала, теперь впереди ремонт ну и конечно переезд», — написала она.

Поклонники сразу попытались понять, с кем собралась жить Юлия в новой квартире. Однако ее преданные фанаты вспомнили, что девушка ранее признавалась, что ищет апартаменты, где бы ей было удобно жить со своей мамой. Не так давно она перевезла родительницу из Краснодара в Москву. Теперь, когда Ефременкова находится на съемках на Сейшелах, дома ее дожидается мама.