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Адвокат Петросяна рассказал о спа-центре Степаненко
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Адвокат Петросяна рассказал о домашнем спа-центре Степаненко 

Lenta.ru + ещё 3 1 час назад
Адвокат Сергей Жорин, защищающий интересы сатирика Евгения Петросяна в бракоразводном процессе, рассказал о том, как Елена Степаненко распорядилась занимаемой ей 516-метровой квартирой в Зачатьевском переулке. Об этом пишет «Комсомольская правда».
«В этой квартире целая секция выведена под спа-центр Степаненко. То, что она называет музеем — одна из комнат под библиотеку, — приводит издание слова юриста. — И поскольку Степаненко книги не читает, она считает, что это комната Петросяна».
Адвокат добавил, что на очередном заседании суда по бракоразводному процессу сторона Петросяна просила передать под охрану квартиру в Зачатьевском переулке, где проживает Степаненко.
«Пока этот вопрос не решен», — отметил Жорин, добавив, что коммунальные услуги за пользование совместно нажитой артистами недвижимостью оплачивает его подзащитный.
« [Платить по коммунальным счетам] все сложнее и сложнее. Приходится где-то искать свободные средства, несмотря на то, что есть счета, где есть деньги на это. А также несмотря на то, что эти квартиры общие. Есть и квартиры, оформленные на Степаненко», — подчеркнул юрист.
Ранее Сергей Жорин рассказал СМИ о том, что задолженность за ЖКУ в квартирах, принадлежащих чете артистов, исчисляется суммой порядка пятисот тысяч рублей.
«Речь идет о большой сумме, — сказал адвокат. — Причем львиная доля этих денег уходила как раз на оплату коммуналки за квартиру, где живет Степаненко. Это самый дорогой актив».
Счета Петросяна и Степаненко были арестованы в ходе бракоразводного процесса, отметил юрист.
Адвокат Елена Забралова, представляющая интересы Елены Степаненко, заявляла в сентябре 2018-го, что ее подзащитная не претендует на квартиру в Зачатьевском переулке, предпочитая другой вариант раздела совместно нажитого имущества.
« [В этой квартире] находится его сцена, вещи, библиотека, — сказала Забралова. — Теперь Евгению Вагановичу она не нужна. Это было его основное условие мирового соглашения — чтобы Степаненко забрала эту квартиру, ведь она стоит почти половину от стоимости всего имущества. Зачем ей чужой музей? На какие деньги ей его содержать?»
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