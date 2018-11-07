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Джигурда заявил о беременности Анисиной
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Джигурда ошарашил заявлением о беременности Анисиной 

Дни.ру + ещё 1 22 минуты назад
Борьба за огромное состояние покойной подруги Никиты Джигурды Людмилы Браташ обостряется. Ради победы в этом деле шоумен воссоединился с Мариной Анисиной. Пара добивается эксгумации тела Браташ. А Джигурда ждет ребенка от Анисиной и надеется, что в младенца вселится душа Людмилы.
Джигурда и Анисина утверждают, что в смерти бизнес-леди виноваты ее же близкие. А претендующая на наследство сестра Светлана Романова вообще не родня Людмиле Браташ.
Ранее шоумен доказывал, что все имущество Браташ должно отойти ему по наследству — подруга составила соответствующее завещание. Желая доказать свою правоту, Анисина и Джигурда стали гостями программы "Пусть говорят".
"При жизни Люся неоднократно говорила нам, что Романова ей не сестра, что она совершила ряд действий, после которых ни о каких родственных отношениях речи идти не могло. Люся очень хотела, чтобы ее останки были захоронены в Белоруссии рядом с отцом, мы бы хотели это сделать", — рассказал в эфире программы "Пусть говорят" на Первом канале Джигурда.
Как рассказала Марина Анисина, ей удалось отыскать адвоката, который помогал Людмиле Браташ составлять завещание. Юрист подлинность документа подтвердил. Однако Светлана Романова прилагает все усилия, чтобы приостановить разбирательство по этому делу.
По словам Джигурды, апогеем победы станет его свадьба с Анисиной.
"Но я верю и в Бога, и в творца, что все это игра на Земле. Люся Браташ — это наша родственница. И я мечтаю, чтобы Анисина родила, и чтобы душа Люси вселилась в нашу девочку", — заявил шоумен.
По словам Джигурды, в ноябре во Франции пройдет очередной заседание суда. Кроме того, следствие продолжает разрабатывать версию об оставлении Браташ в опасности.
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