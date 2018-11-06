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Ольга Орлова оправдалась перед фанатами
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Ольга Орлова оправдалась перед фанатами 

Russianshowbiz.info 2 часа назад
Фото: Russianshowbiz.info
Телеведущая проекта «Дом-2», Ольга Орлова, решила ещё раз прокомментировать драку, которая недавно произошла между Ольгой Сударкиной и Натальей Игруновой.
Женщина призналась, что была возмущена данной ситуацией и если бы её компетенция позволяла выгнать участниц шоу, то она могла бы это сделать. «Если бы это было в моих силах, то на проекте не осталось бы ни одного провокатора, ни одного драчуна, ни одной девушки с сомнительным прошлым, ни одного человека с аморальным поведением», — прокомментировала телеведущая. Однако Ольга также отметила, что любому человеку, который действительно раскаивается в произошедшем, необходимо предоставить второй шанс.
По словам теледивы, сейчас Наталья Игрунова вернулась на проект и продолжает участие. «Проект про то, как строить любовь, и я надеюсь, что в дальнейшем телезрители будут видеть именно это», — заключила Ольга.
На этот раз поклонники шоу «Дом-2» отнеслись к телеведущей более лояльно. Некоторые из них посоветовали покинуть проект, но лишь потому, что посчитали Ольгу чувствительной к проблемам чужих людей.
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