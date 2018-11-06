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Кравец заподозрила Калашникову в черной магии
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Кравец заподозрила Калашникову в проведении обряда черной магии 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Instagram
Анна Калашникова часто оказывается в центре светских скандалов. Вот и участие в ток-шоу «Пусть говорят» снова не прошло для актрисы, модели и ведущей бесследно. Вместе с ней в программе принимала участие светская львица и исполнительница Алена Кравец.
Певица рассказала, что ее и Анну назвать приятельницами нельзя, а тут им за кулисами пришлось делить одну гримерку. Кравец отметила, что, как правило, свои вещи никогда не оставляет. Однако так как ей нужно было покинуть помещение буквально на пару минуточек, то не стала брать с собой сумочку. Вернувшись в гримерную, артистка открыла ее, чтобы достать мобильный. К своему удивлению внутри она обнаружила конверт. Открыв его она увидела перья и землю. Девушка была шокирована и у в ужасе вскрикнула, однако Анна никак на это не отреагировала, хотя в помещении были только они.
Позже Алене экстрасенс пояснил, что так проводится ритуал, чтобы извести человека. Для этого берутся перья мертвых птиц и земля с могилы, и весь этот «набор» подбрасывается тому человеку, которому желают смерти. Магический подклад обычно помещают под коврик у двери, в сумочку или карман. Предполагается, что так жертва впитывает отрицательную энергию. Именно поэтому во всех религиях мира запрещается что-либо приносить домой с мест захоронения.
Сама Алена каждый год ставит себе мощную защиту, которая отражает негативную энергию. Однако певица не может взять в толк, зачем Калашниковой понадобилось делать приворот на смерть. Она выдвинула версию, что та может завидовать ее успеху, так как ее часто зовут принять участие в эфирах и очень скоро выйдет ее дебютный альбом. Не исключает Кравец и варианта, что Анна положила глаз на ее супруга, пишет сайт Dni.ru.
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