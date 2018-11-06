Караченцову вводили стволовые клетки

Незадолго до смерти Караченцову трансплантировали стволовые клетки

Владимир Быстряков, который дружил с Николаем Караченцовым более 30 лет, рассказал порталу «Дни.ру», что две недели назад он навещал актера в больнице.

«Мне показалось, что он хорошо выглядел — такой пополневший, румяный. Ему в Китае вводили стволовые клетки. Были надежды на улучшение. Но оказалось, что у него начала распадаться раковая опухоль, и, поскольку удалить ее было уже невозможно, пошла интоксикация организма», — сказал композитор.

В последние годы при лечении онкобольных активно применяют трансплантацию стволовых клеток. По данным портала, через эту процедуру прошли актеры Александр Абдулов и Олег Янковский , а также певец Дмитрий Хворостовский

«Все они были успешными, красивыми, далеко не старыми. А если кто и был в возрасте, то незадолго до ухода будто расцветал, молодел. И вдруг жизнь внезапно обрывалась… Друг подозревает, что и Караченцов скончался от этой опасной процедуры», — пишет портал.

Как писал Sobesednik.ru , Николай Караченцов умер 26 октября за день до своего 74-летия.