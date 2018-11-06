Ещё
Караченцову вводили стволовые клетки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Незадолго до смерти Караченцову трансплантировали стволовые клетки 

ИД «Собеседник» 34 минуты назад
Фото: РИА Новости
Композитор Владимир Быстряков сообщил, что Николаю Караченцову вводили в организм стволовые клетки для борьбы с раком.
Владимир Быстряков, который дружил с Николаем Караченцовым более 30 лет, рассказал порталу «Дни.ру», что две недели назад он навещал актера в больнице.
«Мне показалось, что он хорошо выглядел — такой пополневший, румяный. Ему в Китае вводили стволовые клетки. Были надежды на улучшение. Но оказалось, что у него начала распадаться раковая опухоль, и, поскольку удалить ее было уже невозможно, пошла интоксикация организма», — сказал композитор.
В последние годы при лечении онкобольных активно применяют трансплантацию стволовых клеток. По данным портала, через эту процедуру прошли актеры Александр Абдулов и Олег Янковский, а также певец Дмитрий Хворостовский.
«Все они были успешными, красивыми, далеко не старыми. А если кто и был в возрасте, то незадолго до ухода будто расцветал, молодел. И вдруг жизнь внезапно обрывалась… Друг подозревает, что и Караченцов скончался от этой опасной процедуры», — пишет портал.
Как писал Sobesednik.ru, Николай Караченцов умер 26 октября за день до своего 74-летия.
На похоронах Николая Караченцова Инне Чуриковой подарили картину
ИД «Собеседник»: последние новости
Боярского сфотографировали без шляпы во время просмотра футбола Губернатор Свердловской области обсудит с чиновницей слова о молодежи Никита Джигурда отложил новую свадьбу с Мариной Анисиной
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лукашенко на глазах у американцев отказался от военной базы РФ500
Пасынок переключил телеканал и лишился жизни33
В Москве расстреляли авто миллиардера89
Ефремову готовят безжалостное наказание330
В Израиле нашли признак скорого конца света23
Видео
01:23
Опубликовано видео трагедии в Кузбассе
Происшествия
00:41
Лавров разнес агрессивный Запад за двуличие
Политика
00:37
Пока вы спали: Самые большие зарплаты в Москве
Общество
00:12
Джигурда отложил новую свадьбу с Анисиной
Шоу-бизнес
00:24
В Израиле нашли признак скорого конца света
В мире
01:07
Половину всех россиян в Лондоне сочли шпионами
В мире
00:19
Полицейский применил оружие в московском метро
Происшествия
03:58
Свердловскую чиновницу отстранили после скандала
Политика
01:02
Власти отреагировали на скандальное заявление чиновницы
Политика Общество
10:23
Встречу Путина и Трампа сорвал Макрон
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение