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Друг Караченцова усомнился в причине смерти актера
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Друг рассказал о лечении Караченцова стволовыми клетками 

Рамблер 2 часа назад
Композитор, друг Николая Караченцова Владимир Быстряков рассказал, что актеру в Китае трансплантировали стволовые клетки. Об этом сообщают «Дни.ру».
По словам Быстрякова, он навещал Караченцова в больнице за две недели до смерти, и актер выглядел румяным и пополневшим.
Композитор отметил, что после введения стволовых клеток были надежды на улучшение, однако опухоль актера уже начала «распадаться». По мнению Быстрякова, так как опухоль нельзя было удалить, началась интоксикация организма.
Умер Николай Караченцов
«Аргументы и факты» писали, что многие российские знаменитости пытались бороться с раком с помощью эмбриональных стволовых клеток. Издание утверждало, что к такому лечению обращались актеры Александр Абдулов, Олег Янковский, Любовь Полищук, Анна Самохина и певица Жанна Фриске. Психолог Юлия Гуревич рассказала газете, что у медиков нет единого мнения о безопасности лечения стволовыми клетками.
Николай Караченцов скончался 26 октября в Москве за день до своего 74-летия. Жена артиста Людмила Поргина рассказала, что у него отказали почки.
В 2005 году Караченцов попал в аварию, получил серьезную черепно-мозговую травму и несколько недель провел в коме. Полностью восстановиться после этого происшествия ему не удалось. Осенью 2017 года врачи обнаружили в легком Караченцова злокачественное и неоперабельное новообразование.
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