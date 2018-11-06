Друг Караченцова усомнился в причине смерти актера

Композитор, друг Николая Караченцова Владимир Быстряков рассказал, что актеру в Китае трансплантировали стволовые клетки. Об этом сообщают «Дни.ру».
По словам Быстрякова, он навещал Караченцова в больнице за две недели до смерти, и актер выглядел румяным и пополневшим.
Композитор отметил, что после введения стволовых клеток были надежды на улучшение, однако опухоль актера уже начала «распадаться». По мнению Быстрякова, так как опухоль нельзя было удалить, началась интоксикация организма.
«Аргументы и факты» писали, что многие российские знаменитости пытались бороться с раком с помощью эмбриональных стволовых клеток. Издание утверждало, что к такому лечению обращались актеры Александр Абдулов, Олег Янковский, Любовь Полищук, Анна Самохина и певица Жанна Фриске. Психолог Юлия Гуревич рассказала газете, что у медиков нет единого мнения о безопасности лечения стволовыми клетками.
Николай Караченцов скончался 26 октября в Москве за день до своего 74-летия. Жена артиста Людмила Поргина рассказала, что у него отказали почки.
В 2005 году Караченцов попал в аварию, получил серьезную черепно-мозговую травму и несколько недель провел в коме. Полностью восстановиться после этого происшествия ему не удалось. Осенью 2017 года врачи обнаружили в легком Караченцова злокачественное и неоперабельное новообразование.