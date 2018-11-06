Друг Караченцова усомнился в причине смерти актера

Друг рассказал о лечении Караченцова стволовыми клетками

По словам Быстрякова, он навещал Караченцова в больнице за две недели до смерти, и актер выглядел румяным и пополневшим.

Композитор отметил, что после введения стволовых клеток были надежды на улучшение, однако опухоль актера уже начала «распадаться». По мнению Быстрякова, так как опухоль нельзя было удалить, началась интоксикация организма.

Николай Караченцов скончался 26 октября в Москве за день до своего 74-летия. Жена артиста Людмила Поргина рассказала, что у него отказали почки.

В 2005 году Караченцов попал в аварию, получил серьезную черепно-мозговую травму и несколько недель провел в коме. Полностью восстановиться после этого происшествия ему не удалось. Осенью 2017 года врачи обнаружили в легком Караченцова злокачественное и неоперабельное новообразование.