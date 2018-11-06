Эдуард Мацаберидзе победил рак

Телеведущий шоу «Еда, я люблю тебя» Эдуард Мацаберидзе стал гостем программы «Вечерний Ургант», где во время беседы с Иваном Ургантом признался, что наконец-то победил рак, с которым сражался последние полгода.

Он рассказал, что после изучения анализов лечащий врач поздравил его с победой над онкологией.

«Чего-то не хватает, какая-то незаконченность. Потому что у тебя полгода был враг, против которого ты сражался, а теперь тебе говорят: «Всё, война закончилась», — признался Эдуард.

Телеведущий позже проконсультировался у израильских врачей, чтобы быть полностью уверенным в диагнозе. Повторные анализы подтвердили российских коллег: онкология отступила.