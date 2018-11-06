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Мацаберидзе победил рак
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Эдуард Мацаберидзе победил рак 

Russianshowbiz.info 51 минуту назад
Фото: Instagram
Телеведущий шоу «Еда, я люблю тебя» Эдуард Мацаберидзе стал гостем программы «Вечерний Ургант», где во время беседы с Иваном Ургантом признался, что наконец-то победил рак, с которым сражался последние полгода.
Он рассказал, что после изучения анализов лечащий врач поздравил его с победой над онкологией.
«Чего-то не хватает, какая-то незаконченность. Потому что у тебя полгода был враг, против которого ты сражался, а теперь тебе говорят: «Всё, война закончилась», — признался Эдуард.
Телеведущий позже проконсультировался у израильских врачей, чтобы быть полностью уверенным в диагнозе. Повторные анализы подтвердили российских коллег: онкология отступила.
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