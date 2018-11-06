Джигурда отложил новую свадьбу с Анисиной

Никита Джигурда отложил новую свадьбу с Мариной Анисиной

Летом Никита Джигурда обещал: осенью он устроит грандиозную свадьбу с Мариной Анисиной . Впрочем, пока торжество так и не состоялось. В эксклюзивном интервью Никита признался: бракосочетание переносится. О том, из-за чего это произошло, читайте в нашем материале.

— Свадьба с Анисиной — это финальный аккорд нашей победы над злом, которое нас окружало, — говорит Никита. — Осенью торжества не будет — перенесли на конец зимы. Специальной подготовки вести не планирую. У меня все спонтанно происходит. Будет и свадьба, а потом и третий ребенок. Я хочу, чтобы мы еще раз стали родителями. Сейчас лечу к Марине. Слава Богу, у нас все хорошо. Закончился двухгодичный ад — на меня не заведено ни одного уголовного дела. Завещание тоже признано действительным.

По словам Джигурды, разлука с Анисиной, которая живет во Франции , а он в Москве , идет им только на пользу. Благодаря расстоянию экс-супругам удается избегать рутины в отношениях. При этом Никита уверяет: он постоянно находится на связи с именитой фигуристкой, разговаривает с ней по телефону каждый день.

— Первые пять лет наших отношений мы с Мариной жили вместе, — откровенничает артист. — В это время у нас был конфетно-букетный период с чуть ли не ежедневными сексуально-любовными играми. Но жизнь так распоряжается, что сейчас нам приходится жить в разных странах. Благодаря этому мы успеваем соскучиться друг по другу на физическом уровне. Раз в месяц, а то и пару раз мы встречаемся с Мариной. Нам этого на сегодняшний день достаточно. Это еще зависит от изначальных условий. Я влюбился в Анисину по всем энергетическим центрам. И мое присутствие на родах сблизило нас. Поэтому не удалось ни пранкерам, ни хейтерам нас разлучить. Хотя были времена тяжелые: Марине звонили, рассказывали про оргии, которые устраивает Джигурда, про его измены. Но сейчас все встало на место.

Сейчас любовные игры с Анисиной по понятным причинам происходят не каждый день, но Никиту это полностью устраивает.

— Это нормальная ситуация, когда молодые насыщаются друг другом, а потом переходят на другой пласт отношений, — считает эпатажный актер. — У нас есть дети, домашние заботы. Но это не говорит о моем остывании к любимой женщине. Понятно, что после десяти лет жизни нет такой страсти, как вначале. Но зато сердечные и ментальные связи, наработанные за эти годы, доставляют радость, которую в сочетании с регулярной половой жизнью, пусть не в том количестве, в котором бы хотелось, ничем не заменишь. Мы знаем, что лучше партнеров не найдем. Нас все устраивает.

Актер сетует: несмотря на то, что Анисина живет в другой стране, контролирует его. Хотя при этом и многое позволяет, учитывая особенность его профессии.