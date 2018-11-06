Ольга Серябкина нашла способ борьбы с хейтерами

Певица Ольга Серябкина обозначила проблему кибербуллинга в Сети. Она считает, что зло не должно оставаться безнаказанным.

Звезду также беспокоит проблема оскорблений в Интернете. Тролли часто «прессуют» авторов пабликов, издеваются над фото, унижают, скрываясь под фейковыми именами. Исполнительница сама сталкивалась с этим, но у нее выработалась «броня».

Ольга призывает ужесточить контроль над киберхулиганами. По ее словам, регистрация по паспорту решила бы проблему. В этом поклонники усомнились, но артистку поддержали.