Ещё
Полуголая Седокова насмешила фанатов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Полуголая Седокова насмешила фанатов 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: Russianshowbiz.info
Анна Седокова опубликовала в Instagram комичный ролик. Теледива в нижнем белье и с прической, которую называют «утро в курятнике» пытается открыть бутылку с шампанским.
По всей видимости, дело происходит в спальне. Певица под эпичную музыку из советского шедевра о невероятных приключениях Шурика берет бокал с красным вином, отпивает, морщится. Душа хочет праздника, романтики и шампанского! Но бутылка никак не хочет открываться. Анна пытается применить зубы. Наконец-то цель достигнута.
Поклонники оценили юмор ведущей, но заметили, что открывать бутылки подобным способом опасно.
Russianshowbiz.info: последние новости
Мария Кожевникова сделала публичное заявление «Тайный муж» Жанны Фриске сделал публичное заявление Светлана Лобода отправилась в тур по Германии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Встречу Путина и Трампа сорвал Макрон240
Самая красивая девушка СНГ53
Свердловскую чиновницу отстранили после скандала183
Пока вы спали: Самые большие зарплаты в Москве27
Появилось фото Боярского без шляпы52
Видео
01:23
Опубликовано видео трагедии в Кузбассе
Происшествия
00:41
Лавров разнес агрессивный Запад за двуличие
Политика
00:37
Пока вы спали: Самые большие зарплаты в Москве
Общество
00:19
Полицейский применил оружие в московском метро
Происшествия
03:58
Свердловскую чиновницу отстранили после скандала
Политика
01:02
Власти отреагировали на скандальное заявление чиновницы
Политика Общество
10:23
Встречу Путина и Трампа сорвал Макрон
Политика
00:31
Украинского депутата поймали с фальшивыми евро
В мире Украина
00:37
Израиль пригрозил атаками на российские С-300
Ближний Восток В мире
03:58
Шнуров посвятил стих оскандалившейся чиновнице
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение