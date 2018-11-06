Полуголая Седокова насмешила фанатов

По всей видимости, дело происходит в спальне. Певица под эпичную музыку из советского шедевра о невероятных приключениях Шурика берет бокал с красным вином, отпивает, морщится. Душа хочет праздника, романтики и шампанского! Но бутылка никак не хочет открываться. Анна пытается применить зубы. Наконец-то цель достигнута.

Поклонники оценили юмор ведущей, но заметили, что открывать бутылки подобным способом опасно.