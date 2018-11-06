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«Особенный» сын Бледанс написал для нее песню
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«Особенный» сын Эвелины Бледанс написал для нее песню 

Вечерняя Москва + ещё 6 12 часов назад
Фото: Instagram
Известная телеведущая поделилась со своими подписчиками в Instagram видео, где ее шестилетний сын исполнил трогательную песню собственного сочинения. Пока звезда была в рабочей командировке, ее сын Семен исполнил свою песню вместе с отцом Александром Семиным.
— До самой поздней ночи я вчера вела очень красивый юбилей в Крыму, а тем временем в Москве пел мой ангел Семен Семин, — написала Эвелина.
Напомним, осенью 2017 года пара объявила о разводе, не называя истинной причины разрыва. Однако им удалось сохранить теплые отношения и они стараются отмечать все семейные праздники вместе.
Еще будучи беременной Эвелина узнала о диагнозе ребенка, но она приняла твердое решение рожать. После появления малыша на свет телеведущая не стала скрывать диагноз Семена и открыто рассказывала о проблеме. Бледанс часто выставляет фото ребенка и делится успехами своего сына.
Звезда старается больше уделять времени Семену, а когда она уезжает по работе, то сын проводит время со своим отцом. Сейчас Эвелина пытается найти хорошую специализированную школу для Семы, так как в скором времени мальчик пойдет в первый класс.
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