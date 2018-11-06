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Монеточка спела на украинском
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Монеточка спела на украинском 

Дни.ру 2 часа назад
Фото: ВКонтакте
Российская исполнительница Монеточка недавно посетила Киев и Харьков в рамках своего тура в поддержку нового альбома "Расскраски для взрослых". Во время концертов она исполнила песни на украинском языке.
Певица Монеточка спела некоторые свои композиции на украинском языке, что очень порадовало ее слушателей. Многие из них позднее признавались, что в тот момент в зале было "атмосферно и душевно". Концерт в киевском клубе Atlas прошел при полном аншлаге, передает Пятый канал.
Позднее молодая исполнительница похвасталась сладостями, которые она купила в украинской столице. В своем Instagram она опубликовала видео, в котором упаковывает все конфеты в один чемодан.
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