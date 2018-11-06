Бузова пожаловалась на проблемы со здоровьем

Ольга Бузова рассказала о проблемах со здоровьем

Певица Ольга Бузова опубликовала в соц. сети Instagram снимок с тренировки, а под постом пожаловалась на плотный график. По её словам, по утрам она встает, не успевая выпить чашку кофе, а домой возвращается очень поздно.

Кроме того, Ольгу беспокоит боль в глазах от постоянных нагрузок.

«Домой попаду не раньше 2 часов ночи, как всегда. Но я знаю, для чего я это делаю и какова финальная цель», — прокомментировала телеведущая.

Многие поклонники не стали жалеть звезду, так как такой график для себя Ольга выбрала сама, и за это она получает хорошие деньги. Они также посоветовали обратиться к специалисту, потому что боль в глазах может свидетельствовать о более серьёзном заболевании.