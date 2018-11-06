Ещё
Бузова пожаловалась на проблемы со здоровьем
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Опаснейший боевик перебрался в ДНР
Опаснейший боевик перебрался в ДНР

Ольга Бузова рассказала о проблемах со здоровьем 

Russianshowbiz.info + ещё 1 2 часа назад
Фото: Instagram
Певица Ольга Бузова опубликовала в соц. сети Instagram снимок с тренировки, а под постом пожаловалась на плотный график. По её словам, по утрам она встает, не успевая выпить чашку кофе, а домой возвращается очень поздно.
Кроме того, Ольгу беспокоит боль в глазах от постоянных нагрузок.
«Домой попаду не раньше 2 часов ночи, как всегда. Но я знаю, для чего я это делаю и какова финальная цель», — прокомментировала телеведущая.
Многие поклонники не стали жалеть звезду, так как такой график для себя Ольга выбрала сама, и за это она получает хорошие деньги. Они также посоветовали обратиться к специалисту, потому что боль в глазах может свидетельствовать о более серьёзном заболевании.
Russianshowbiz.info: последние новости
Эдуард Мацаберидзе победил рак Полуголая Седокова насмешила фанатов Ольга Серябкина нашла способ борьбы с хейтерами
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Представлен убийца системы ЖКХ52
Друг Караченцова усомнился в причине смерти актера20
Названо новое место встречи Путина и Трампа145
Ефремову готовят безжалостное наказание350
Лукашенко на глазах у американцев отказался от военной базы РФ499
Видео
00:44
Названо новое место встречи Путина и Трампа
Политика
01:23
Опубликовано видео трагедии в Кузбассе
Происшествия
01:01
Опаснейший боевик перебрался в ДНР
В мире
04:03
Лавров отреагировал на НАТО у границ России
Армия Ближний Восток
01:09
США готовятся к вторжению русских хакеров
В мире Статьи
00:44
Встречу Путина и Трампа сорвал Макрон
Политика
01:10
Определены расходы на оборону России
Армия Войска
00:41
Лавров разнес агрессивный Запад за двуличие
Политика
01:01
Вину Макрона в срыве переговоров Путина и Трампа поставили под сомнение
Политика
02:31
Начался основной этап сноса Ховринской больницы
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение