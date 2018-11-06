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Установлена точная причина смерти рэпера Мака Миллера
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Установлена точная причина смерти 26-летнего рэпера Мака Миллера 

Lenta.ru + ещё 8 1 час назад
Фото: Nicolas Völcker / Wikimedia
Рэпер Мак Миллер скончался от передозировки опиоидным анальгетиком фентанилом, кокаином и алкоголем. Об этом сообщается в докладе судмедэкспертов, передает TMZ.
Отмечается, что Миллер был обнаружен мертвым в «позе молящегося» — он лежал на кровати на коленях лицом вниз. Из носа музыканта текла кровь.
В доме рэпера обнаружены обезболивающие опиоидные препараты оксикодон, гидрокодон, стимулятор «Аддерол», противотревожное средство «Ксанакс», а также несколько пакетов с белым порошком и пустая бутылка алкоголя.
Миллер умер 8 сентября. Ему было 26 лет. Он был найден мертвым в своем доме в Сан-Фернандо, штат Калифорния, с «видимыми признаками передозировки наркотиками».
В ноябре 2017 года скончался 21-летний рэпер Lil Peep. Причиной смерти стала передозировка поддельным «Ксанаксом» и фентанилом.
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