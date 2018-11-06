Установлена точная причина смерти рэпера Мака Миллера

Установлена точная причина смерти 26-летнего рэпера Мака Миллера

Рэпер Мак Миллер скончался от передозировки опиоидным анальгетиком фентанилом, кокаином и алкоголем. Об этом сообщается в докладе судмедэкспертов, передает TMZ.

Отмечается, что Миллер был обнаружен мертвым в «позе молящегося» — он лежал на кровати на коленях лицом вниз. Из носа музыканта текла кровь.

В доме рэпера обнаружены обезболивающие опиоидные препараты оксикодон, гидрокодон, стимулятор «Аддерол», противотревожное средство «Ксанакс», а также несколько пакетов с белым порошком и пустая бутылка алкоголя.

Миллер умер 8 сентября. Ему было 26 лет. Он был найден мертвым в своем доме в Сан-Фернандо, штат Калифорния, с «видимыми признаками передозировки наркотиками».

В ноябре 2017 года скончался 21-летний рэпер Lil Peep. Причиной смерти стала передозировка поддельным «Ксанаксом» и фентанилом.