Кожевникова предостерегла подписчиков об обмане

Мария Кожевникова сделала публичное заявление

Фото Марии Кожевниковой до и после похудения часто появляются в сети в качестве рекламы того или иного чудодейственного жиросжигающего препарата или методики снижения веса. Актриса решила предостеречь подписчиков от обмана.

Кожевникова рассказала, что действительно несколько раз худела, но не использовала для этого «волшебные» таблетки и прочую химию. Более того, она считает прием этих средств опасным для здоровья.

По словам актрисы, для снижения веса нужна сила воли, правильное питание и кардиоупражнения. Ко всему прочему, резко худеть нельзя, это приводит к сильному обвисанию кожи, которое можно убрать только хирургическим путем.

Подписчики согласились с Кожевниковой и отметили, что она красива на всех фото, даже с лишним весом.