Шнуров посвятил стих оскандалившейся чиновнице

Шнуров посвятил стих высказавшейся о молодежи свердловской чиновнице

В стихотворении Шнуров называет Глацких "вещей Ольгой" и "благодарит" ее за прямоту в своем высказывании.

"Мы биомасса, человеческая слизь. Мы все, я, ты, мой сын и ваша дочка, Мы ни к чему вообще-то родились. Но в этом виноваты наши предки", — пишет музыкант.

Ранее на YouTube появилось видео встречи руководителя департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких с волонтерами в Кировграде. В ролике женщина заявляет, что у молодежи складывается такое мнение, что государство ей все должно. Однако, по словам чиновницы, государство подрастающему поколению "вообще ничего не должно".

Глава департамента считает, что о молодых людях должны заботиться их родители, а не государство, потому что государство не просило их рожать. Так чиновница ответила на вопрос о финансировании детских проектов в Кировграде.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал высказывание Глацких некорректным и пообещал разобраться в ситуации. Ее заявление также раскритиковали в Госдуме

Сама чиновница позднее заявила, что ее слова были вырваны из контекста, но принесла извинения.