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Шнуров посвятил стих оскандалившейся чиновнице
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Шнуров посвятил стих высказавшейся о молодежи свердловской чиновнице 

РИА Новости + ещё 95 18 минут назад
Фото: Cinedoc
Солист группы "Ленинград" Сергей Шнуров в своем Instagram опубликовал стих, в котором он выразил свое отношение к высказыванию свердловской чиновницы Ольги Глацких о молодежи.
В стихотворении Шнуров называет Глацких "вещей Ольгой" и "благодарит" ее за прямоту в своем высказывании.
"Мы биомасса, человеческая слизь. Мы все, я, ты, мой сын и ваша дочка, Мы ни к чему вообще-то родились. Но в этом виноваты наши предки", — пишет музыкант.
Ранее на YouTube появилось видео встречи руководителя департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких с волонтерами в Кировграде. В ролике женщина заявляет, что у молодежи складывается такое мнение, что государство ей все должно. Однако, по словам чиновницы, государство подрастающему поколению "вообще ничего не должно".
Глава департамента считает, что о молодых людях должны заботиться их родители, а не государство, потому что государство не просило их рожать. Так чиновница ответила на вопрос о финансировании детских проектов в Кировграде.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал высказывание Глацких некорректным и пообещал разобраться в ситуации. Ее заявление также раскритиковали в Госдуме.
Сама чиновница позднее заявила, что ее слова были вырваны из контекста, но принесла извинения.
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