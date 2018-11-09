Ещё
Мать Бузовой прокомментировала слухи о ее беременности
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мама Ольги Бузовой прокомментировала беременность дочери 

Teleprogramma.pro + ещё 5 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Телеведущая Ольга Бузова два года назад твердо решила стать певицей и исполнила свою мечту. Артистка уже выпустила два сольных альбома, гастролирует по стране и дает концерты. После болезненного развода с мужем Дмитрием Тарасовым она полностью погрузилась в работу.
Этой осенью поклонники внимательно наблюдали за тем, как Ольга пыталась найти свою любовь в рамках шоу «Замуж за Бузову». Из всех претендентов она выбрала Дениса Лебедева. В финальной серии артистка выглядела совершенно счастливой, но вскоре узнала о том, что избранник все это время ее обманывал и оказался альфонсом.
Сейчас телеведущая продолжает работать и старается не вспоминать об очередной предательстве, но поклонники заподозрили ее в беременности. На одной из последних фотографий у артистки рассмотрели округлившийся живот.
На этот раз слухи об интересном положении певицы прокомментировала ее мама, которая мечтает о внуках.
«Личная жизнь — это пространство каждого. А эти слухи про беременности Оли кто-то пускает уже не первый раз и не первый год! Поэтому я даже не стану унижать дочку этими вопросами. Все зарабатывают, как могут: Бузова беременна, конечно, топ-новость. Но это бред, и я никак не могу это комментировать», — отметила Ирина Александровна, сообщает «СтарХит».
Teleprogramma.pro: последние новости
«Невосполнимая потеря»: в возрасте 54 лет умер актер из «Ералаша» Николай Румянцев Ирина Аллегрова отменила три сольных концерта «Кончаловский узнал о дочери спустя 17 лет»: Ирина Бразговка рассказала об отношениях с именитым режиссером
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«За мальчика как-то некрасиво»: Видео признания в двойном убийстве140
Умер Николай Румянцев62
НАТО утопила фрегат за полмиллиарда долларов308
Российскую «Мертвую руку» признали бесполезной1033
Пока вы спали: Как зарабатывают миллионы на покойниках5
Видео
01:30
Дознавательница из Уфы отказалась от полиграфа
Происшествия
00:50
«За мальчика как-то некрасиво»: Видео признания в двойном убийстве
Происшествия Криминал
03:33
Пока вы спали: Как зарабатывают миллионы на покойниках
Общество
00:44
Трамп отказался от встречи с Путиным
В мире Политика
03:23
Аллегрова отменила три концерта
Шоу-бизнес Другое
01:27
Дознаватель из Уфы «потеряла память»
Происшествия
02:38
Умер Николай Румянцев
Шоу-бизнес Другое
00:52
Раскрыто убийство в лифте дома в Москве
Происшествия Криминал
00:39
Новая ракета Трампа поразила цель
Армия Оружие
01:18
Соседка жестоко убитых матери и сына сделала заявление
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение