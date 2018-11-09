Мать Бузовой прокомментировала слухи о ее беременности

Мама Ольги Бузовой прокомментировала беременность дочери

Телеведущая Ольга Бузова два года назад твердо решила стать певицей и исполнила свою мечту. Артистка уже выпустила два сольных альбома, гастролирует по стране и дает концерты. После болезненного развода с мужем Дмитрием Тарасовым она полностью погрузилась в работу.

Этой осенью поклонники внимательно наблюдали за тем, как Ольга пыталась найти свою любовь в рамках шоу «Замуж за Бузову». Из всех претендентов она выбрала Дениса Лебедева . В финальной серии артистка выглядела совершенно счастливой, но вскоре узнала о том, что избранник все это время ее обманывал и оказался альфонсом.

Сейчас телеведущая продолжает работать и старается не вспоминать об очередной предательстве, но поклонники заподозрили ее в беременности. На одной из последних фотографий у артистки рассмотрели округлившийся живот.

На этот раз слухи об интересном положении певицы прокомментировала ее мама, которая мечтает о внуках.