Пугачева рассказала о своих «хитростях»

«Скучаем по нашей Алле»: Пугачева в архивном видео рассказала о своих «хитростях»

Поклонники не скрывают, что с нетерпением ждут юбилейного концерта Аллы Борисовны.

В своем Instagram певица опубликовала архивное видео, на котором она запечатлена во время одной из встреч с верными почитателями своего творчества. В беседе с поклонникам Примадонна отечественного шоу-бизнеса впервые рассказала о своих маленьких актерских «хитростях». По словам певицы, ей часто приходилось иметь дело с совершенно невоспитанными людьми, которые подходили к ней только для того, чтобы высказать свое недовольство ее исполнением той или иной композиции.

«Я не являюсь вашей поклонницей, но я хотела бы вам сказать!» — вспоминает слова одной одной из псевдо-фанаток Алла Борисовна.

При этом Примадонна не растерялась и смогла осадить свою обидчицу. «Не являетесь? Так отойдите», — ответила женщине артистка, добавив, что «некоторые люди, не заслуживают того, чтобы быть с ними хорошим».

Пугачева пояснила, что избранная ею тактика всегда производила нужное впечатление на ее поклонников. «Я боюсь например интервью, в которых я могу показаться умной. А я же не глупая женщина, и скрыть это безумно сложно», — с юмором отметила певица, заверив, что как только она начинает выглядеть умной, ее осуждают за глупые песни. И наоборот — как только она выглядит простой и взбалмошной, публика на контрасте находит песни весьма содержательными.

Поклонники восхитились непосредственным характером и обаянием артистки, по достоинству оценив ее выступление перед публикой. Многие сравнили Аллу Борисовну с Фаиной Раневской, добавив, что певица всегда могла постоять за себя и дать отпор недоброжелателям.

«Скучаем по нашей Алле», «Всегда умная и всегда прекрасная! Ну, а песни поет — это наше все!», «Не знаю умная или нет, но мудрая это точно», «Умный человек способен на самоиронию! Талантливый и обожаемый народом достоин обожания и восхищения!», «Потрясающая женщина! Браво!», «У вас все песни просто потрясающие. И Вы их всегда поете так, как никто не сможет!», «Алла как всегда на высоте!» — отметили верные почитатели певицы.