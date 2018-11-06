Певица Нюша впервые стала мамой

28-летняя звезда подарила своему супругу Игорю Сивову дочку. Певица долго скрывала от СМИ свое интересное положение. Заявление о своей беременности девушка сделала в конце мая.

Отметим, что для супруга девушка этот ребенка стал третьим, так как у Сивова от прежнего брака остались двое детей.

Роды прошли в Испании, где певица жила несколько месяцев декрета. Звезда сама сообщила о своем новом статусе подписчикам в Instagram.

Нюша также поделилась с поклонниками первым снимком малышки. Кстати, никаких сообщений о том, как девушка назвала новорожденную пока нет.

Напомним, что свои отношения пара официально зарегистрировала в августе прошлого года. А впервые о романе Нюши и Игоря пресса сообщила в декабре 2016 года.