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Нюша впервые стала мамой
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Певица Нюша впервые стала мамой 

Вечерняя Москва + ещё 14 2 часа назад
Фото: Instagram
28-летняя звезда подарила своему супругу Игорю Сивову дочку. Певица долго скрывала от СМИ свое интересное положение. Заявление о своей беременности девушка сделала в конце мая.
Отметим, что для супруга девушка этот ребенка стал третьим, так как у Сивова от прежнего брака остались двое детей.
Роды прошли в Испании, где певица жила несколько месяцев декрета. Звезда сама сообщила о своем новом статусе подписчикам в Instagram.
Нюша также поделилась с поклонниками первым снимком малышки. Кстати, никаких сообщений о том, как девушка назвала новорожденную пока нет.
Напомним, что свои отношения пара официально зарегистрировала в августе прошлого года. А впервые о романе Нюши и Игоря пресса сообщила в декабре 2016 года.
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