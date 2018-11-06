Появилось фото Боярского без шляпы

Появилось фото Михаила Боярского без шляпы

На снимке Михаил Боярский сидит перед планшетом без головного убора. По данным «Федерального агентства новостей», это первое фото, на котором артист запечатлен без шляпы.

«Отец смотрит "Зенит" — "Ахмат" через интернет со всеми вытекающими, в центре города с ним вечные проблемы. Чертыхается, что не могут петербуржцам показать игру любимой команды по телевизору», — рассказал Сергей Боярский в описании к посту.

Подписчики бурно отреагировали на публикацию.

«Самый крутой, самый лучший навсегда Михаил Боярский», — заявили одни.

«Здоровья и долголетия!» — желали другие.

«Вот если бы без усов…» — шутили третьи.