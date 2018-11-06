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Появилось фото Боярского без шляпы
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Появилось фото Михаила Боярского без шляпы 

Lenta.ru + ещё 8 1 час назад
Депутат Госдумы Сергей Боярский опубликовал в своем Instagram-аккаунте фотографию своего отца, российского актера и певца Михаила Боярского, во время просмотра футбольного матча петербургского «Зенита» против «Ахмата».
На снимке Михаил Боярский сидит перед планшетом без головного убора. По данным «Федерального агентства новостей», это первое фото, на котором артист запечатлен без шляпы.
«Отец смотрит "Зенит" — "Ахмат" через интернет со всеми вытекающими, в центре города с ним вечные проблемы. Чертыхается, что не могут петербуржцам показать игру любимой команды по телевизору», — рассказал Сергей Боярский в описании к посту.
Подписчики бурно отреагировали на публикацию.
«Самый крутой, самый лучший навсегда Михаил Боярский», — заявили одни.
«Здоровья и долголетия!» — желали другие.
«Вот если бы без усов…» — шутили третьи.
В июне российский актер-юморист Евгений Петросян опубликовал в своем аккаунте в Instagram фотографию в дорогих часах на левой руке. Золотые часы с усложнениями модели Portugieser Perpetual Calendar швейцарской марки IWC Schaffhausen стоят более 2,5 миллиона рублей.
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