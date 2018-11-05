Фото Боярского без шляпы взорвало Сеть

Верные почитатели Народного артиста РСФСР едва узнали всеми любимого актера без его легендарной шляпы.
Поклонники едва узнали народного артиста РСФСР без его легендарной шляпы, стоит отметить, что популярный актер и исполнитель никогда не расстается с головным убором, ставшим, по сути, его визитной карточкой. Компрометирующее фото, именно так поклонники с юмором назвали новый снимок артиста, обнародовал его сын Сергей. Боярский позирует в домашней обстановке за просмотром напряженного матча любимой футбольной команды — «Зенит». Обычно Михаил Сергеевич наблюдает за игрой с трибуны стадиона, но накануне решил остаться дома.
Боярский-младший отметил, что его отец всегда очень эмоционально смотрит футбольные матчи. Однако внимание публики привлекла не яркая игра футболистов, а сам Михаил Боярский, который впервые за долгое время показался без шляпы.
Несмотря на седину артист выглядит также импозантно, как и в молодости. Отметим, что дочка актера Елизавета Боярская во второй раз готовится стать мамой, от супруга Максима Матвеева она родила сына Андрея. Сразу после родов актриса планирует вернуться на съемочную площадку, оставив новорожденного малыша на попечение опытным нянечкам, бабушкам и дедушкам.