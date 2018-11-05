Фото Боярского без шляпы взорвало Сеть

Фото 68-летнего Михаила Боярского без шляпы стало хитом в соцсети

Верные почитатели Народного артиста РСФСР едва узнали всеми любимого актера без его легендарной шляпы.

Поклонники едва узнали народного артиста РСФСР без его легендарной шляпы, стоит отметить, что популярный актер и исполнитель никогда не расстается с головным убором, ставшим, по сути, его визитной карточкой. Компрометирующее фото, именно так поклонники с юмором назвали новый снимок артиста, обнародовал его сын Сергей. Боярский позирует в домашней обстановке за просмотром напряженного матча любимой футбольной команды — «Зенит» . Обычно Михаил Сергеевич наблюдает за игрой с трибуны стадиона, но накануне решил остаться дома.

Боярский-младший отметил, что его отец всегда очень эмоционально смотрит футбольные матчи. Однако внимание публики привлекла не яркая игра футболистов, а сам Михаил Боярский, который впервые за долгое время показался без шляпы.