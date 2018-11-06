Ещё
Волочкова заявила о смене национальности
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Волочкова заявила о смене национальности 

Teleprogramma.pro + ещё 15 5 часов назад
Фото: Instagram
Танцовщица неожиданно отреагировала на совет одной из своей подписчиц определиться с линией поведения. Ответ звезды вызвал бурные дискуссии.
Не так давно Анастасия Волочкова поделилась с поклонниками радостью, что ее отец, который после инсульта на протяжении 10 лет был прикован к креслу, сделал первые шаги. Балерина призналась, что, узнав об этом, не смогла сдержать слез радости. Она поблагодарила врачей и весь медперсонал за их бесценный труд, который дает надежду тем, кто уже не надеялся начать ходить. Она также поблагодарила друзей, которые помогли ей найти этот замечательный пансионат.
«В этот день Иконы Казанской Божией Матери я вновь молюсь о всех вас! Храни вас Бог!», — написала танцовщица. Пользователи искренне порадовались за Анастасию, однако слова звезды у них все-таки вызвали нарекания.
Одна из подписчиц упрекнула Волочкову, что та кидается из крайности в крайность: то она снимается полностью обнаженной, то молится. Девушка попросила балерину уж как-нибудь определиться в терминах и выбрать линию поведения — быть либо православной христианкой, либо распутницей.
По всей вероятности советчица намекала на «банную» фотосессию звезды, где та полностью обнажилась. На рекомендацию пользовательницы Волочкова отреагировала весьма своеобразным образом. «Я теперь чеченка…», — заявила она. Сообщение буквально взорвало Сеть. Ехидные злопыхатели поинтересовались, насколько зависит ее решение поменять национальность от мужчины, который находится с ней. Анастасию сравнили с хамелеоном. Кроме этого, пользователи искренне усомнились, что чеченские женщины стали бы делать снимки в стиле ню, пишет сайт Dni.ru.
Teleprogramma.pro: последние новости
Фото 68-летнего Михаила Боярского без шляпы стало хитом в соцсети Кравец заподозрила Калашникову в проведении обряда черной магии Догуливает отпуск: Екатерина Андреева уехала из страны после инцидента на Первом канале
Комментарии6
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дознаватель сильно напилась перед изнасилованием174
Стало известно о «трех женщинах» на изнасиловании дознавателя154
ЕС решил судьбу Турции48
Опаснейший боевик перебрался в ДНР148
Маневры новейшего Су-57 попали на видео24
Видео
00:44
Названо новое место встречи Путина и Трампа
Политика
00:25
Шутка про НАСА и батут вернулась Рогозину бумерангом
Наука и техника Статьи
01:23
Опубликовано видео трагедии в Кузбассе
Происшествия
01:09
ЕС решил судьбу Турции
В мире Политика
01:31
«Чтобы не было сомнений»: Украина лишилась генпрокурора
Украина Статьи
00:30
Маневры новейшего Су-57 попали на видео
Армия Оружие
01:01
Опаснейший боевик перебрался в ДНР
В мире
04:03
Лавров отреагировал на НАТО у границ России
Армия Ближний Восток
01:09
США готовятся к вторжению русских хакеров
В мире Статьи
00:57
Аномальный плюс: что ждет Москву в ноябре
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение