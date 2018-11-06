Волочкова заявила о смене национальности

Танцовщица неожиданно отреагировала на совет одной из своей подписчиц определиться с линией поведения. Ответ звезды вызвал бурные дискуссии.

Не так давно Анастасия Волочкова поделилась с поклонниками радостью, что ее отец, который после инсульта на протяжении 10 лет был прикован к креслу, сделал первые шаги. Балерина призналась, что, узнав об этом, не смогла сдержать слез радости. Она поблагодарила врачей и весь медперсонал за их бесценный труд, который дает надежду тем, кто уже не надеялся начать ходить. Она также поблагодарила друзей, которые помогли ей найти этот замечательный пансионат.

«В этот день Иконы Казанской Божией Матери я вновь молюсь о всех вас! Храни вас Бог!», — написала танцовщица. Пользователи искренне порадовались за Анастасию, однако слова звезды у них все-таки вызвали нарекания.

Одна из подписчиц упрекнула Волочкову, что та кидается из крайности в крайность: то она снимается полностью обнаженной, то молится. Девушка попросила балерину уж как-нибудь определиться в терминах и выбрать линию поведения — быть либо православной христианкой, либо распутницей.

По всей вероятности советчица намекала на «банную» фотосессию звезды, где та полностью обнажилась. На рекомендацию пользовательницы Волочкова отреагировала весьма своеобразным образом. «Я теперь чеченка…», — заявила она. Сообщение буквально взорвало Сеть. Ехидные злопыхатели поинтересовались, насколько зависит ее решение поменять национальность от мужчины, который находится с ней. Анастасию сравнили с хамелеоном. Кроме этого, пользователи искренне усомнились, что чеченские женщины стали бы делать снимки в стиле ню, пишет сайт Dni.ru.