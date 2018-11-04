Экс-возлюбленный Фриске рассказал об их секретном романе

Фриске и ее большая любовь: впервые возлюбленный Жанны рассказал об их отношениях

Жанна Фриске и Петр Никитин были вместе пять лет. Они прожили это время, как настоящая семья. Но о романе никто не знал.

Они оба держали в строжайшем секрете долгие годы: и пока были вместе, и когда расстались. Петр Никитин и Жанна Фриске вместе работали: он — танцор в ее группе. О том, чтобы закрутить роман с певицей, он и не мечтал. Она сама проявила инициативу.

«Я пассажир из Саратовский области, который поставил себе цель работать с артистами. Я, во-первых, человек воспитанный. Жанна Фриске была для меня начальником», — делится он в программе.

Но Фриске сама заметила его. «Наступает Новый год. А Новый год для артистов — время заработка. Тоже самое было и у нас. Это три-четыре концерта за ночь. Отработав последнюю точку, мы с моим партнером решили поехать где-то отметить. Жанна изъявила желание поехать с нами», — вспоминает Петр. После вечеринки певица попросила неожиданно ее проводить. «Мы садимся в машину. Она говорит: мне нужно взять что-то из квартиры. Мы поднимаемся по лестнице. Она открывает клатч, а ключей у нее нет. И тут я говорю: может, ко мне? Не было никакой паузы. Она сказала: поехали!».

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Жанна тогда осталась у своего танцора. На следующий день расставаться уже не хотелось. «Когда мы приехали к ней домой, то меня накрыла вся реальность. Я обычный парень, нахожусь с Жанной Фриске», — вспоминает Петр.

Пара мечтала состариться вместе. Жанна не скрывала: она мечтает о детях. Петр планировал сделать ей предложение. Но в последний момент сделал неправильный поступок. Он не смог справиться с ревностью (певице приписывали романы со многими известными лицами). Избранник Фриске поставил ее перед выбором: или он единственный, или карьера. Она не готова оказалась оставить свою работу и пойти на условия избранника.

Жанна долго не горевала. Она встретила Дмитрия Шепелева и закрутила с ним роман. Петр был удивлен ее выбору: он совсем не в ее вкусе. И Никитин решил бороться за свою любовь. Но в скором времени он узнает о ребенке. Это заставило его отступить.

Жанна Фриске и Петр Никитин. Фото: кадр из передачи

О болезни Жанны Фриске Петр узнал от ее подруги. Встреча состоялась, когда Жанна уже состригла волосы и располнела. В тот день поговорить наедине они не смогли, в доме был Шепелев и Платон. «Слов не нужно было, я все понимал прекрасно», — делится Петр.

По телефону они говорили, уличив момент, когда рядом никого не было. Она звонила из США, когда проходила там лечение. Певица верила, что она выкарабкается. Главным мотиватором был сын Платон.

Все свои последние дни Фриске думала о своем сыне. Она делилась с Петром его успехами. «Очень ему нравился Иван Дорн . Она рассказывала, как он танцевал под него», — вспоминает бывший возлюбленный Фриске.

Петр до сих пор не женился и детей у него нет. Он признается, что вряд ли встретит в своей жизни еще раз такую любовь.