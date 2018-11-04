Пугачева призналась в боязни казаться умной

Пугачева опубликовала архивную видеозапись с размышлениями об уме и глупости

Алла Пугачева опубликовала в Instagram видеозапись, где рассказала, как обманывала поклонников много лет, лавируя между людскими стереотипами об уме и глупости.

«Актерские «штучки-дрючки» из прошлой жизни», — так озаглавила Пугачева видео откровенного общения с поклонниками.

Во время встречи певица делится жизненным опытом:

«Я боюсь, например, интервью, в котором я могу показаться умной. А я ж не глупая женщина и скрыть это безумно сложно. Потому что как только я покажу себя умной — все! Скажут: "Что-то она глупую песню какую-то спела". Все мои песни вдруг начинают глупеть», — рассказала примадонна.

Она заметила, что если, наоборот, намеренно выкажет себя глупой, то о ней скажут: «Неужели эта взбалмошная дурная баба может такую умную песню спеть?»

«Алла Борисовна! Вы такая умная мудрая женщина!», — пишут в комментариях фанаты звезды.

Не исключено, что будущей весной Пугачева даст в Москве большой сольный концерт, приуроченный к ее 70-летию. По слухам, он состоится в середине апреля в Кремле. Афиши могут появиться в столице уже в этом году.