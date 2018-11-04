Эвелина Блёданс отчиталась перед фанатами

Телеведущая Эвелина Блёданс опубликовала совместный снимок в соц. сети Instagram со своим сыном Семёном. Она также поделилась с поклонниками, как прошли её выходные, и чем она планирует заниматься дальше.

«Вчера жарили шашлыки у бабушки, сегодня по плану стрижка и остеопат, а пока гуляем на площадке… Завтра еду вести мероприятие в Крым», — отчиталась телеведущая перед поклонниками. Эвелина также отметила, что уже присматривает специализированную школу для своего сына, так как через год он пойдёт в первый класс.

Поклонники были рады увидеть мальчика, написав множество комплиментов в его адрес.