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Блёданс отчиталась перед фанатами
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Эвелина Блёданс отчиталась перед фанатами 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: Instagram
Телеведущая Эвелина Блёданс опубликовала совместный снимок в соц. сети Instagram со своим сыном Семёном. Она также поделилась с поклонниками, как прошли её выходные, и чем она планирует заниматься дальше.
«Вчера жарили шашлыки у бабушки, сегодня по плану стрижка и остеопат, а пока гуляем на площадке… Завтра еду вести мероприятие в Крым», — отчиталась телеведущая перед поклонниками. Эвелина также отметила, что уже присматривает специализированную школу для своего сына, так как через год он пойдёт в первый класс.
Поклонники были рады увидеть мальчика, написав множество комплиментов в его адрес.
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