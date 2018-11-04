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Работница метро попросила у Васильевой прощения
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Актрису Васильеву выписали из больницы 

Рамблер 29 минут назад
Фото: РИА Новости
Актрису Татьяну Васильеву выписали из больницы после удара по голове в московском метрополитене. Артистка покинула институт Склифосовского в день обращения после того, как прошла обследование, сообщает РИА Новости со ссылкой на справочную медучреждения.
Васильева сделала заявление после инцидента в метро
Ранее актриса рассказала в соцсетях, что с нею произошло. Она не успела зайти в вагон метро, и ее голову зажало между дверями. Васильева говорит, что машинист поезда даже не предупредил пассажиров о закрывающихся дверях.
Актриса почувствовала себя плохо, записала видео в Сети, продемонстрировав синяки на голове, и обратилась в институт Склифосовского. Однако КТ и МРТ показали, что у пациентки нет ушибов, сотрясения мозга или других последствий травмы головы. Васильеву отправили домой.
Татьяна Васильева надеется, что виновных накажут, и жалуется на новую проблему — с зубами.
«Можно, конечно, это все обращать в шутку, но я не хочу, чтобы у меня качались зубы. Что мне теперь с ними делать, менять? Так не должно быть», — говорит она.
В инстаграме актрисы, между тем, развернулась дискуссия о том, каким образом двери вагона метро могут ударить пассажира по голове, и кто в этом виноват. При этом одна из пользовательниц попросила у Васильевой прощения как работница метрополитена.
«Ужасно…милая, дорогая…простите. Именно в метро я и видела вас не раз. Это ужасно…чувствую себя виноватой, потому что сама работаю в метрополитеновской системе…простите», — написала она.
Московский метрополитен выразил сожаление и надежду, что инцидент не отразится на здоровье Татьяны Васильевой.
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