Работница метро попросила у Васильевой прощения

Актрису Васильеву выписали из больницы

Актрису Татьяну Васильеву выписали из больницы после удара по голове в московском метрополитене. Артистка покинула институт Склифосовского в день обращения после того, как прошла обследование, сообщает РИА Новости со ссылкой на справочную медучреждения.

Ранее актриса рассказала в соцсетях, что с нею произошло. Она не успела зайти в вагон метро, и ее голову зажало между дверями. Васильева говорит, что машинист поезда даже не предупредил пассажиров о закрывающихся дверях.

Актриса почувствовала себя плохо, записала видео в Сети, продемонстрировав синяки на голове, и обратилась в институт Склифосовского. Однако КТ и МРТ показали, что у пациентки нет ушибов, сотрясения мозга или других последствий травмы головы. Васильеву отправили домой.

Татьяна Васильева надеется, что виновных накажут, и жалуется на новую проблему — с зубами.

«Можно, конечно, это все обращать в шутку, но я не хочу, чтобы у меня качались зубы. Что мне теперь с ними делать, менять? Так не должно быть», — говорит она.

инстаграме актрисы, между тем, развернулась дискуссия о том, каким образом двери вагона метро могут ударить пассажира по голове, и кто в этом виноват. При этом одна из пользовательниц попросила у Васильевой прощения как работница метрополитена.

«Ужасно…милая, дорогая…простите. Именно в метро я и видела вас не раз. Это ужасно…чувствую себя виноватой, потому что сама работаю в метрополитеновской системе…простите», — написала она.

Московский метрополитен выразил сожаление и надежду, что инцидент не отразится на здоровье Татьяны Васильевой.