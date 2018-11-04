Татьяна Васильева составила завещание

В программе «Выход в люди» актриса Татьяна Васильева заявила, что она уже составила завещание. При этом звезда утверждает, что её дети не станут устраивать скандалов из-за наследства.

Однако Татьяна понимает, что каждый человек слаб по своей натуре, и ей бы не хотелось, чтобы близкие люди после её смерти отдалялись и обижались друг на друга. Актриса решила самостоятельно сделать распоряжения по всему имуществу, которым она сейчас владеет.

Элитное жилье, в котором проживает Татьяна, достанется двухлетней внучке, Мирре.