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Татьяна Васильева составила завещание
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Татьяна Васильева составила завещание 

Russianshowbiz.info 2 часа назад
Фото: Russianshowbiz.info
В программе «Выход в люди» актриса Татьяна Васильева заявила, что она уже составила завещание. При этом звезда утверждает, что её дети не станут устраивать скандалов из-за наследства.
Однако Татьяна понимает, что каждый человек слаб по своей натуре, и ей бы не хотелось, чтобы близкие люди после её смерти отдалялись и обижались друг на друга. Актриса решила самостоятельно сделать распоряжения по всему имуществу, которым она сейчас владеет.
Элитное жилье, в котором проживает Татьяна, достанется двухлетней внучке, Мирре.
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