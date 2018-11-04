Похорошевшая Варнава восхитила поклонников

«Как кукла»: похорошевшая Екатерина Варнава восхитила поклонников

Звезда Comedy Woman поделилась «красивейшим» фото.

Катя Варнава похвасталась эффектной фотографией в «Инстаграме» (судя по подписи, снимок очень нравится самой актрисе). Это совместное фото самой Екатерины и визажиста Светланы Шайды.

«Просто надо выложить. Ну вот просто надо. Могу себе позволить выложить это фото, поэтому выкладываю это красивейшее фото с прекраснейшей [Светланой]», — подписала снимок Варнава.

Действительно, обе девушки на фото выглядят потрясающе. Особенно восхитила подписчиков сама Екатерина. «Ты как кукла», — изумляются поклонники. «Тебе пора на подиум. Внешность шикарная», «Балерина! Нужно черную пачку и танцевать в Большом!», «Почему вы настолько красивая, талантливая, шикарная.. ?», «Ноги идеальные как у Барби».

Ранее актриса шоу Comedy Woman опубликовала черно-белое селфи, которое не привело фанатов в такой восторг. Многие подписчики посчитали, что на снимке Катя выглядит слишком исхудавшей. Но вот глаза у Варнавы, по мнению большинства, такие огромные и выразительные, что «просто космос».