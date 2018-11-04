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Похорошевшая Варнава восхитила поклонников
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«Как кукла»: похорошевшая Екатерина Варнава восхитила поклонников 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: Instagram
Звезда Comedy Woman поделилась «красивейшим» фото.
Катя Варнава похвасталась эффектной фотографией в «Инстаграме» (судя по подписи, снимок очень нравится самой актрисе). Это совместное фото самой Екатерины и визажиста Светланы Шайды.
«Просто надо выложить. Ну вот просто надо. Могу себе позволить выложить это фото, поэтому выкладываю это красивейшее фото с прекраснейшей [Светланой]», — подписала снимок Варнава.
Действительно, обе девушки на фото выглядят потрясающе. Особенно восхитила подписчиков сама Екатерина. «Ты как кукла», — изумляются поклонники. «Тебе пора на подиум. Внешность шикарная», «Балерина! Нужно черную пачку и танцевать в Большом!», «Почему вы настолько красивая, талантливая, шикарная.. ?», «Ноги идеальные как у Барби».
Ранее актриса шоу Comedy Woman опубликовала черно-белое селфи, которое не привело фанатов в такой восторг. Многие подписчики посчитали, что на снимке Катя выглядит слишком исхудавшей. Но вот глаза у Варнавы, по мнению большинства, такие огромные и выразительные, что «просто космос».
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