Диана Арбенина собирается усыновить ребенка

В скором времени рок-певица намеревается взять малыша из детдома.

Певица Диана Арбенина и ее семья стали героями нового выпуска передачи «Когда все дома». Звезда русского рока рассказала ведущему Тимуру Кизякову о своих детях — Артеме и Марте — а также поделилась мыслями о третьем ребенке.

Арбенина стала мамой в 2010 году. Она долго скрывала свою беременность от общественности, а родив, быстро вернулась к творчеству. Концерты Диана стала давать уже через месяц после родов. Но певица не лишала детей материнского молока: в первые полтора года она передавала его через своих друзей и помощников.

кадр из передачи

Сейчас Артему и Марте восемь лет. Как рассказывает Диана, они растут очень активными детьми: посещают музыкальную школу, занимаются боксом и плаванием. Рок-певица призналась, что не хотела бы, чтобы дети выросли артистами.

«Творческие люди — они в зоне риска», — поясняет Диана. Она раскрыла свой идеал будущего для детей: лучше всего было бы, если бы Артем стал врачом, а Марта выбрала для себя профессию архитектора.

кадр из передачи

Также Арбенина призналась, что по-прежнему хочет завести третьего ребенка. В скором времени она собирается взять его из детского дома «по велению сердца», ведь чужих детей, по словам Арбениной, не бывает. Звезда призналась в несколько эгоистичных мыслях: свои дети так быстро растут и уже почти взрослые, а хочется понянчить малыша.

Более того, Диана уже активно готовится к тому, чтобы стать бабушкой (хотя, по ее словам, до этого еще как минимум пятнадцать лет). Певица призналась, что звание «бабушка внуков» для нее значит гораздо больше, чем «бабушка рок-н-ролла».

Ранее певица рассказывала о том, что расплакалась от счастья, узнав, что станет матерью двойняшек. Кстати, они были зачаты не с помощью процедуры ЭКО (как ходили слухи), а естественным путем. Правда, с отцом дети не знакомы (пока не пришло время, считает их мать), а о его личности Диана предпочитает не распространяться.