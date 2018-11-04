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Музыкант Роман Гринев найден мертвым
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Джазовый басист Роман Гринев был найден мертвым 

Teleprogramma.pro + ещё 3 2 часа назад
Фото: соцсети
Музыкант ушел из жизни на сорок втором году жизни. Предполагается, что он мог покончить с собой.
Популярный и востребованный бас-гитарист Роман Гринев трагически погиб, упав с семнадцатого этажа. Как сообщают близкие друзья, причины доподлинно не известны. По имеющимся данным, Роман находился в квартире один и произошедшее вполне могло быть самоубийством.
Гринев был одним из основателей и постоянным участником коллектива FusionPort, регулярно выступавшего на таких фестивалях как «Усадьба джаз», «Пустые холмы», «Остров», а также на различных концертных площадках России и зарубежья.
Напомним, в прошедшую субботу умер американский джазовый трубач, обладатель двух премий «Грэмми» Рой Харгроув. Причиной стал сердечный приступ, спровоцированный отказом почек. Музыкант последние тринадцать лет был вынужден буквально «жить на диализе», что не помешало ему успешно продолжать карьеру.
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