«Сумасшедший состав»: как Васильеву ударило метро

Актрису Васильеву выписали из больницы после удара дверьми в метро

Народная артистка России Татьяна Васильева рассказала, что ей при посадке в вагон метро защемило голову дверями — удар был настолько сильным, что актриса получила синяки на висках, а также получила урон зубам. Она выразила надежду, что руководство метрополитена проведет проверку и накажет машиниста состава. Руководство метрополитена выразило сожаление в связи со случившимся и напомнило о правилах пользования метро.

Руководство Московского метрополитена выразило сожаление в связи с инцидентом, произошедшим с народной артисткой России Татьяной Васильевой в столичной подземке станции «Таганская» радиальной линии 3 ноября, когда при посадке в вагон актрису ударило дверями поезда.

«Нам очень жаль, что подобная ситуация произошла. В субботу утром один из пассажиров пытался зайти в вагон при мигании красного запрещающего сигнала. К сожалению, пассажира «ударило» дверями. Наши сотрудники предложили вызвать «скорую помощь», чтобы убедиться, что здоровью пассажира ничто не угрожает, но она отказалась. Искренне сожалеем о произошедшем и надеемся, что этот эпизод не отразится на здоровье пассажира. Просим соблюдать правила пользования метро:после объявления «Осторожно, двери закрываются!» и при мигающих красных сигнальных огнях посадка и высадка запрещена», — цитирует пресс-службу ведомства Агентство городских новостей «Москва».

Ранее об инциденте рассказала в инстаграме сама 71-летняя актриса.

«Я поехала утром на тренировку. Народу было не так много. Но подъехал какой-то сумасшедший состав, видимо, с таким же машинистом. Открылись двери, ну и одни люди старались выйти, другие старались войти. И при входе я получила закрывающимися дверями по голове», — пояснила артистка.

«Я была в некоторой прострации, но затем начала понимать, что мне очень больно. И зубы стали пошатываться. Потом зашла к полицейским, рассказала, написала о случившемся. Суть в том, что в составе даже не прозвучало предупреждения о том, что двери закрываются. Двери просто открылись и тут же закрылись», — детализировала артистка.

«Кто успел — тот успел. Кто не успел — тому вот так. Так не должно, конечно, быть. Но на спектакль я успела. До нитки промокла. Такие дни бывают. Особенно, когда тебе скажут: «Хорошего дня, женщина» — не надо обольщаться», — сказала пострадавшая.

«Можно, конечно, все это обратить в шутку. Но вот что делать с качающимися зубами? Менять? Я не хочу и чтоб у меня было сотрясение мозга, а это не исключено. Я не преувеличиваю. Я играю сейчас второй спектакль, а потом поеду в НИИ Склифосовского — может, там мне помогут», — резюмировала Васильева.

«Отыграли два спектакля. Сейчас сижу в «Склифе». Жду маму. Маму отсюда не отпускают до тех пор, пока не будут сделаны какие-то обследования, КТ (компьютерная томография) и МРТ (магнитно-резонансная томография). Медики сказали, что без определенных процедур они людей в таком состоянии не отпускают», — пояснил сын Васильевой.

В НИИ им. Склифосовского подтвердили диспансеризацию Татьяны Васильевой и сообщили, что состоянию ее здоровья ничего не угрожает, передает РБК.

«Она была у нас вчера, ее диагностировали и отпустили домой, все хорошо», — заявили в справочной медучреждения.

Вскоре актриса сама подтвердила, что выписана из больницы, и подвела резюме этой истории. «Надо осторожнее быть, потому что не предупреждают у нас в метро, что двери закрываются», — посетовала Васильева.

Она также сказала, что метро пользоваться после этого случая не перестанет, передает сайт kp.ru.

«Я каждый день пользуюсь метро. Без него ничего не успеваю, не могу себе позволить тратить время на автомобильные пробки. А сейчас я нахожусь дома. Мне сделали МРТ, к счастью, обошлось без серьезных травм», — призналась актриса.

Поклонники звезды также выразили ей поддержку в соцсетях.

«Татьяна Григорьевна, не-не! Болеть нельзя! Ждем от Вас хороших новостей. Крепкого здоровья! Всем за все воздастся…», «Ужааас. У Вас, возможно, легкое сотрясение. Берегите себя!», «Уважаемая Татьяна Григорьевна! Очень сочувствуем Вам, примите наши искренние пожелания здоровья! Выздоравливайте! И забудьте об этом нелепом случае, пусть этим занимаются юристы», «Какая дичь! Пусть найдут этого „профессионала“. Татьяна, выздоравливайте!», — написали пользователи Сети.