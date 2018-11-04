Ани Лорак разочаровала поклонников неудачным нарядом

Образ певицы назвали вульгарным, а фото посоветовали удалить.

Певица Ани Лорак опубликовала фото в наряде из новой коллекции H&M х Moschino. На артистке — джинсовая юбка на пуговицах, топ из денима, стеганые ботфорты и яркий бомбер. Мини-юбка и укороченный топ подчеркнули постройневшую фигуру Лорак (за последнее время певица сильно похудела).

К сожалению, снимок не произвел впечатления на подписчиков Ани. Многие сочли образ «вульгарным» и даже назвали его «дешевым». Да и сама фотография, по мнению поклонников, получилась неудачной. «С трудом узнал Ани на ней», — признался один из фолловеров.

«Без сожаления можно удалить этот образ и эту фотку. Они легко перечеркивают 100 стильных выходов и запомнятся лишь как дешевка», «Как женщина, вы прекрасны, но данная одежда — ужас», «Девочка из 90-х», «Кто автор этой коллекции? дошкольники?» — выражают недоумение фанаты.

Правда, часть подписчиков справедливо предположила, что красоту ничем не испортишь. Но нужно признать: этот выход Лорак действительно не самый удачный, и другие образы идут ей гораздо больше.

Сейчас 40-летняя певица намеревается завершить развод с бизнесменом Маратом Налчаджиоглу и разделить совместно нажитое имущество. Пока она не комментирует прессе свои отношения с супругом.