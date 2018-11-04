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Ани Лорак разочаровала поклонников
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Ани Лорак разочаровала поклонников неудачным нарядом 

Teleprogramma.pro 5 часов назад
Фото: Instagram
Образ певицы назвали вульгарным, а фото посоветовали удалить.
Певица Ани Лорак опубликовала фото в наряде из новой коллекции H&M х Moschino. На артистке — джинсовая юбка на пуговицах, топ из денима, стеганые ботфорты и яркий бомбер. Мини-юбка и укороченный топ подчеркнули постройневшую фигуру Лорак (за последнее время певица сильно похудела).
К сожалению, снимок не произвел впечатления на подписчиков Ани. Многие сочли образ «вульгарным» и даже назвали его «дешевым». Да и сама фотография, по мнению поклонников, получилась неудачной. «С трудом узнал Ани на ней», — признался один из фолловеров.
«Без сожаления можно удалить этот образ и эту фотку. Они легко перечеркивают 100 стильных выходов и запомнятся лишь как дешевка», «Как женщина, вы прекрасны, но данная одежда — ужас», «Девочка из 90-х», «Кто автор этой коллекции? дошкольники?» — выражают недоумение фанаты.
Правда, часть подписчиков справедливо предположила, что красоту ничем не испортишь. Но нужно признать: этот выход Лорак действительно не самый удачный, и другие образы идут ей гораздо больше.
Сейчас 40-летняя певица намеревается завершить развод с бизнесменом Маратом Налчаджиоглу и разделить совместно нажитое имущество. Пока она не комментирует прессе свои отношения с супругом.
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