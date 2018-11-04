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Андреева покинула Россию
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Выдворенная из Первого канала Андреева покинула Россию 

Дни.ру + ещё 4 20 часов назад
Екатерина Андреева, которая недавно вернулась в кресло ведущей программы "Время", снова пропала из эфира Первого канала. Телеведущую отправили в отпуск практически принудительно.
Дело в том, что год подходит к концу, а у Андреевой остались неотгулянные дни отпуска. "Я очень рада, что теперь каждый из нас должен отгуливать свой законный отпуск (указ такой подписан) и у меня как раз 12 дней от лета остались. И решили мы отправиться с мужем и друзьями в путешествие в Африку — полное неожиданных сюрпризов, встреч и адреналина…" — рассказала она.
Примечательно, что Андреева считает Африку особенным местом, где она проходит полную перезагрузку. Стоит отметить, что смена обстановки ей точно не помешает.
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