Выдворенная из Первого канала Андреева покинула Россию

Екатерина Андреева , которая недавно вернулась в кресло ведущей программы "Время", снова пропала из эфира Первого канала. Телеведущую отправили в отпуск практически принудительно.

Дело в том, что год подходит к концу, а у Андреевой остались неотгулянные дни отпуска. "Я очень рада, что теперь каждый из нас должен отгуливать свой законный отпуск (указ такой подписан) и у меня как раз 12 дней от лета остались. И решили мы отправиться с мужем и друзьями в путешествие в Африку — полное неожиданных сюрпризов, встреч и адреналина…" — рассказала она.

Примечательно, что Андреева считает Африку особенным местом, где она проходит полную перезагрузку. Стоит отметить, что смена обстановки ей точно не помешает.