У умершего «Иванушки» Яковлева нашелся сын

Олег Яковлев 20 лет скрывал существование родного сына

Музыкант, скончавшийся от пневмонии в прошлом году, оставил после себя значительное состояние. К сожалению, составленное им завещание устроило не всех и теперь за его наследство развернулась настоящая борьба.

В сложностях дела в настоящее время разбирается юрист Элина Мазур

«В 1998 году родился мальчик, который по свидетельству о рождении числится Яковлевым Игорем Олеговичем. У меня есть огромное количество фотографий из фотоархива, которые подтверждают, что с первых дней жизни этот мальчик общался с Олегом, что они были близки, как отец с сыном. Я знаю, что Олег очень помогал Татьяне. По какой-то причине брак не был зарегистрирован, но они все носят фамилию Яковлев, — рассказала Мазур. — Сейчас все наследственное дело может перевернуться. Я хочу сразу сказать, что ни Игорь, ни его мама не претендуют на то, что Олег оставлял по завещанию Роману Радову. Но они претендуют на то, что сейчас присвоено Александрой Куцевол. Это квартира в Черногории и квартира в Болгарии».