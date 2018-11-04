У умершего «Иванушки» Яковлева нашелся сын

Музыкант, скончавшийся от пневмонии в прошлом году, оставил после себя значительное состояние. К сожалению, составленное им завещание устроило не всех и теперь за его наследство развернулась настоящая борьба.
Скоропостижная смерть Олега Яковлева повергла в шок не только поклонников, но и родню. Ранее наиболее близкими к музыканту людьми были Александра Куцевол, с которой он сожительствовал несколько лет и Роман Радов, лучший друг певца. На последнего, кстати, была записана значительная часть наследства. Однако за последний год выяснились важные подробности личной жизни Яковлева. Целых двадцать лет Олег скрывал, что у него есть сын по имени Игорь. Его маму, Татьяну Яковлеву, музыкант называл племянницей.
В сложностях дела в настоящее время разбирается юрист Элина Мазур.
«В 1998 году родился мальчик, который по свидетельству о рождении числится Яковлевым Игорем Олеговичем. У меня есть огромное количество фотографий из фотоархива, которые подтверждают, что с первых дней жизни этот мальчик общался с Олегом, что они были близки, как отец с сыном. Я знаю, что Олег очень помогал Татьяне. По какой-то причине брак не был зарегистрирован, но они все носят фамилию Яковлев, — рассказала Мазур. — Сейчас все наследственное дело может перевернуться. Я хочу сразу сказать, что ни Игорь, ни его мама не претендуют на то, что Олег оставлял по завещанию Роману Радову. Но они претендуют на то, что сейчас присвоено Александрой Куцевол. Это квартира в Черногории и квартира в Болгарии».
По словам Элины, Александра Куцевол в принципе не имеет юридических прав на наследство, так как не была в официальном браке с Яковлевым. Недавно девушка предоставила свидетельство о заключении брака, сделанное в Сербии, но по ряду параметров оно видится поддельным. В настоящее время распределение наследства остановилось, ведется разбирательство относительно подлинности документов, предоставленных Куцевол, — пишет СтарХит.