Полина Диброва решилась на операцию

Экс-модель рассказала, что в ее деснах обнаружили кисты. Специалисты настаивали на удалении зубов, но эта перспектива очень расстроила Полину, так как ей в столь молодом возрасте придется делать импланты. В качестве альтернативы врачи предложили операцию по резекции корней, и она согласилась. Всё прошло удачно, несмотря на кучу швов и распухшую щеку.

Полина сейчас восстанавливается после хирургического вмешательства, настроение у нее боевое. Подписчики пожелали молодой маме скорейшего выздоровления и рассказали о своих проблемах с дантистами.