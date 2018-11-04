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Полина Диброва решилась на операцию
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Полина Диброва решилась на операцию 

Russianshowbiz.info 7 часов назад
Фото: Instagram
Полина Диброва поделилась с поклонниками в Instagram переживаниями по поводу операции. Она призналась, что всегда считала себя смелой, но на этот раз страх и боль взяли над ней верх.
Экс-модель рассказала, что в ее деснах обнаружили кисты. Специалисты настаивали на удалении зубов, но эта перспектива очень расстроила Полину, так как ей в столь молодом возрасте придется делать импланты. В качестве альтернативы врачи предложили операцию по резекции корней, и она согласилась. Всё прошло удачно, несмотря на кучу швов и распухшую щеку.
Полина сейчас восстанавливается после хирургического вмешательства, настроение у нее боевое. Подписчики пожелали молодой маме скорейшего выздоровления и рассказали о своих проблемах с дантистами.
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