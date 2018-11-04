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Воробей покинула Россию после госпитализации
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Елена Воробей покинула Россию после госпитализации 

Дни.ру 55 минут назад
Фото: @vorobei_elena
Известную артистку эстрады Елену Воробей выписали из больницы. 3 ноября она отправится за границу.
О решении врачей сообщила в Instagram сама актриса. Елена подчеркнула, что она снова в строю.
"Я выписалась из больницы и с завтрашнего дня я в строю, улетаю за рубеж, не лечиться, нет", — заявила Воробей.
В опубликованном видео, снятом в больничном коридоре, Елена подтвердила информацию о своей выписке. Она поблагодарила всех подписчиков ее микроблога за поддержку в трудной ситуации. В то же время, артистка пошутила по поводу журналистов, раздувающих сенсации на пустом месте.
"Хочется опередить наших "острых "на язык журналистов, вырывающих из контекста событий то, что можно побыстрее "втюхать" читателям… и сама предложу пару занятных вариантов… Можно так: " Елена Воробей все же сделала ноги?! Или: Воробей на бровях доставили в клинику прямо с поезда", — подписала видео артистка.
Елена Воробей получила известность в России благодаря своим выступлениям в жанре пародии. В частности, она пародировала таких звезд российского шоу-бизнеса, как Алла Пугачева, Лайма Вайкуле, Маша Распутина.
31 октября некоторые СМИ сообщили, что артистку госпитализировали. Писали, что юмористке стало плохо, более того — она якобы потеряла сознание. При этом Воробей будто бы пожаловалась на боли в сердце.
Елена вскоре сама развеяла все слухи. Артистка сообщила, что ей стало плохо в поезде по приезде из Петербурга в Москву, но ей быстро помогли проводники. В Москве она на всякий случай вызвала скорую помощь. По ее словам, у нее был резкий скачок давления из-за переутомления.
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