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Татьяна Васильева рассказала об инциденте в метро
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Татьяна Васильева заявила о «сумасшедшем составе» метро 

News.ru 39 минут назад
Фото: РИА Новости
Артистка Татьяна Васильева подробно рассказала на видео, каким образом она получила травмы в московском метро. После инцидента в подземке у неё появились синяки на висках и начались проблемы с зубами.
«Я поехала на тренировку утром, на метро, естественно. Народу было не так много. Подъехал какой-то сумасшедший состав, открылись двери… Я была из тех, кто должен был войти. В итоге, стоя посредине, я получила дверями по голове», — сообщила Васильева.
71-летняя народная артистка России выложила видео на своей странице в Instagram.
По сообщению NationNews Васильева показала синяки на висках и рассказала, что у неё «стали пошатываться зубы». Позже она отправилась в НИИ им. Склифосовского.
Ранее News.ru писал, что представители столичной подземки заявили о сожалении по поводу инцидента, случившегося с Татьяной Васильевой, и выразили надежду, что происшествие не отразится на здоровье артистки. При этом они напомнили пассажирам о необходимости соблюдать правила пользования пользования метро.
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