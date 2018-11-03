Татьяна Васильева серьезно пострадала в метро

Актриса Татьяна Васильева госпитализирована в Москве

Народную артистку доставили в Институт Склифосовского с травмой головы.

71-летняя актриса театра и кино Татьяна Васильева попала в больницу. Народная артистка госпитализирована в Институт Склифосовского на обследование.

Как сообщила сама Татьяна Григорьевна в разговоре с каналом «360», она получила травму головы в московском метро: ее голову прищемило дверями.

«Мне будут делать мне МРТ, КТ и все такое. Надо осторожнее быть, потому что не предупреждают у нас в метро, что двери закрываются», — рассказала актриса журналистам.

С 2015 года Татьяна Васильева служит в театре Миллениум в Москве. С 1992 года является Народной артисткой РФ. Известна по ролям в фильмах «Самая обаятельная и привлекательная», «Здравствуйте, я ваша тетя», «Увидеть Париж и умереть» и многим другим.