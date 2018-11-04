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Собчак добили сравнением с Бузовой
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Опозоренную Собчак добили сравнением с Бузовой 

Дни.ру 1 час назад
Фото: РИА Новости
Скандал с участием Ксении Собчак продолжается. На этот раз ее сравнили с Ольгой Бузовой, и лидерство ведущей сохранить не удалось.
Плагиат в текстах Ксении Собчак на ее странице в Instagram продемонстрировал, что высокое мнение об интеллекте ведущей может быть ошибочным, считают эксперты. Для сравнения они предлагают рассмотреть пример Ольги Бузовой, которая также стала известна всей стране благодаря телепроекту "Дом-2".
"Бытует мнение, что Собчак умнее Бузовой. Дескать Ксюша семи пядей во лбу, а Оленька так, погулять вышла. Однако это далеко не является правдой", — рассказал "Дни.ру" член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.
"Есть то, что их объединяет помимо "Дома-2". Как стало известно на днях, они обе страстно любят выкладывать житейские мудрости, которые были высказаны другими людьми, но почему то забывают указать их авторство. Люди восхищаются, взгляните какие умные барышни, такие грандиозные вещи высказывают", — напомнил он.
"Однако на поверку все это оказывается ни чем иным как плагиатом. А может ли себе умный человек позволить использовать чужие мысли без указания авторства? Нет! Значит Собчак от Бузовой не так уж далеко и ушла. Вывод очевиден", — подчеркнул эксперт.
Прочем, у Ксении Собчак, в отличие от Ольги Бузовой, есть оправдание на этот счет.
"Может это на Ксюшу материнство и возможная вторая беременность так повлияли. Как знать…", — заметил Вадим Манукян.
"Дни.ру" писали о том, как телеведущая попала впросак. Ксения Собчак выдала чужие строки за свои. Знаменитость опубликовала в личном Instagram трогательный текст, призывающий быть милосерднее, добрее и искреннее.
Однако пользователи соцсети заметили, что эти строки принадлежат вовсе не Ксении Собчак, а поэтессе Анжелике Хоффман. Это часть эссе, которое девушка опубликовала в интернете больше года назад. Отметилась в комментариях и сама автор, пожурившая Ксению Собчак за плагиат.
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