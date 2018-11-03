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Поргина после смерти мужа нашла себе занятие
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Людмила Поргина после смерти мужа нашла себе занятие 

Teleprogramma.pro + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Несколько последних лет она ухаживала за больным супругом, теперь ее забота требуется близкому другу Караченцова.
Людмила Поргина и Николай Караченцов прожили вместе сорок три года. В браки у них родился сын Андрей, сейчас он состоявшийся адвокат, отец троих детей. Последние тринадцать лет Караченцов тяжело болел, супруга и родные неустанно ухаживали за ним. Несмотря на то что это было непросто, Людмила Поргина вспоминает эти годы с теплотой и любовью. Теперь, когда супруг ушел из жизни, ей предстоит научиться жить заново. Она уже определилась, чем займется. В первую очередь, разберет архивы мужа: фотопленки, видеозаписи, письма и многое другое.
Кроме того, Людмила Поргина хочет помогать другу мужа. "В память о Коле я должна делать хорошие дела, например, помочь его другу — каскадеру Коле Астапову, которого сбила машина и сейчас он прикован к постели. У меня теперь перед ним ответственность", — заявила Людмила Поргина.
Сам актер просил ее об этом. "Коля мне говорил: "Помогла мне выжить, помоги теперь и другим", — вспомнила она.
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