Людмила Поргина после смерти мужа нашла себе занятие

Несколько последних лет она ухаживала за больным супругом, теперь ее забота требуется близкому другу Караченцова

Людмила Поргина и Николай Караченцов прожили вместе сорок три года. В браки у них родился сын Андрей, сейчас он состоявшийся адвокат, отец троих детей. Последние тринадцать лет Караченцов тяжело болел, супруга и родные неустанно ухаживали за ним. Несмотря на то что это было непросто, Людмила Поргина вспоминает эти годы с теплотой и любовью. Теперь, когда супруг ушел из жизни, ей предстоит научиться жить заново. Она уже определилась, чем займется. В первую очередь, разберет архивы мужа: фотопленки, видеозаписи, письма и многое другое.

Кроме того, Людмила Поргина хочет помогать другу мужа. "В память о Коле я должна делать хорошие дела, например, помочь его другу — каскадеру Коле Астапову, которого сбила машина и сейчас он прикован к постели. У меня теперь перед ним ответственность", — заявила Людмила Поргина.

Сам актер просил ее об этом. "Коля мне говорил: "Помогла мне выжить, помоги теперь и другим", — вспомнила она.