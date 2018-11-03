Бывший возлюбленный Бони планирует свадьбу с 25-летней возлюбленной

Спустя два года после расставания с гражданской супругой Алекс Смерфит готов снова вступить в серьезные отношения. На этот раз его избранница — молодая шведская модель Натали Синквист.

Виктория Боня и Алекс Смерфит расстались два года назад. Официальная версия произошедшего — миллионер хотел, чтобы его возлюбленная сидела дома и занималась только ребенком. Боне такая перспектива не понравилась, она приняла решение оставить Алекса. Однако в близком окружении гражданских супругов муссировалась информация, что Смерфит давно охладел к русской супруге и стал ей изменять с многочисленными подругами.

Сразу после расставания Алекс закрутил роман с молодой русской моделью, а позже и вовсе пошел вразнос. Но теперь, похоже, он остановился и планирует серьезные отношения со шведской моделью Натали Синквист. Как сообщает "СтарХит", они уже планирую свадьбу, семьи одобрили выбор друг друга. Кстати, отец Алекса выступал категорически против Виктории Бони, именно поэтому миллионер на ней не женился даже после рождения дочери.

Несмотря на расставание, Виктории Боне и Алексу Смерфиту удалось сохранить дружеские отношения. Они даже ездили вместе отдыхать недавно. Пара старается ради их общей дочери.

В личной жизни Виктории тоже перемены. Недавно она представила своего нового возлюбленного-спортсмена. Но о серьезных намерениях со своей стороны Боня пока не говорит.