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Беременную любовницу Серова увезла «скорая» с показа мод
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Беременная любовница Серова лишилась чувств на показе мод 

Дни.ру + ещё 2 1 час назад
Фото: Instagram
Бывшая участница телепроекта "Дом-2" Дарья Друзьяк, ставшая известной на всю страну как любовница композитора Александра Серова, потеряла сознание на показе мод Moscow Fashion week. Лишившуюся чувств девушку напоили водой и вывели со светского мероприятия.
Многие утверждают, что Дарья Друзьяк попросту выдумала свои интимные отношения с Александром Серовым. И даже те, кто верит, что между звездой "Дома-2" и знаменитым композитором что-то было, сомневаются, что девушка находится в интересном положении. Сама она, однако, продолжает настаивать на своем.
Несмотря на беременность, юная красавица решила не отказываться от активной светской жизни. Она стала гостьей закрытия недели моды Moscow Fashion week. На него она пришла в сопровождении сразу двух кавалеров — бывшего участника "Дома-2" Николая Турчина и дизайнера Геры Скандала.
Внезапно Дарья Друзьяк почувствовала себя плохо и лишилась чувств. Тут-то ей и пригодились спутники. Больную напоили водой и вывели с мероприятия.
"Со мной рядом были мои люди и меня подхватили на руки и посадили на пуфик. Охрана дала мне воду и вызвала помощь. Меня сопроводили в карету скорой помощи, где меня обследовали специалисты и дали рекомендации", — цитирует StarHit девушку.
Она считает, что неожиданный обморок стал следствием общественной травли.
"Очень много негатива, осуждений и клеветы в мою сторону. У меня много недоброжелателей, которые даже желают мне и моему ребенку смерти", — пожаловалась Дарья Друзьяк.
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