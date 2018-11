Рианна раскритиковала Трампа за использование ее песни

Певица Рианна раскритиковала президента США Дональда Трампа за использование ее музыка на политическом мероприятии. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

"Мои люди никогда не окажутся на одном из этих трагических митингов", — заявила Рианна.

По данным издания, композиция певицы "Do not Stop the Music" прозвучала на выступлении Трампа в штате Теннесси.

Как отмечается, под песню Рианны помощники президента кидали в толпу футболки с надписью — "Трамп".

Ранее сообщалось, что Рианна отвергла предложение выступить на Супербоуле.