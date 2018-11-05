Ещё
Рианна раскритиковала Трампа
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Российская чиновница сделала удивительное заявление
Российская чиновница сделала удивительное заявление

Рианна раскритиковала Трампа за использование ее песни 

Газета.Ru + ещё 4 2 часа назад
Фото: Reuters
Певица Рианна раскритиковала президента США Дональда Трампа за использование ее музыка на политическом мероприятии. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
"Мои люди никогда не окажутся на одном из этих трагических митингов", — заявила Рианна.
По данным издания, композиция певицы "Do not Stop the Music" прозвучала на выступлении Трампа в штате Теннесси.
Как отмечается, под песню Рианны помощники президента кидали в толпу футболки с надписью — "Трамп".
Ранее сообщалось, что Рианна отвергла предложение выступить на Супербоуле.
Газета.Ru: последние новости
Шнуров написал нецензурный стих о групповом изнасиловании в Уфе Умер Карло Джуффре Трамп отреагировал на арест Алека Болдуина в Нью-Йорке
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Иерусалиме заметили третье пророчество о конце света127
СМИ узнали о тяжелом состоянии отца изнасилованной дознавательницы100
Стремительное похолодание началось в Москве33
Андреева покинула Россию192
«Хотите Крым? Платите триллионы!»863
Видео
04:27
Меркель раскритиковали в РФ за радующие Порошенко санкции
Политика В мире
01:49
В Израиле высказались о России в Сирии
Войска Армия
01:02
Российская чиновница сделала удивительное заявление
Общество Политика
00:43
Связанный полицейский обезоружил преступника и спас заложницу
Криминал Происшествия
00:46
Стремительное похолодание началось в Москве
Погода Новости Москвы
01:30
СМИ узнали о тяжелом состоянии отца изнасилованной дознавательницы
Происшествия
01:19
«Хотите Крым? Платите триллионы!»
Политика В мире
00:59
Успех Сербии вызвал гнев Запада
В мире
00:40
На кону политическая судьба Трампа
В мире США
02:06
Мэр Уфы запретил чиновникам три слова
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение