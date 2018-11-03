Драка на парковке: куда угодил Алек Болдуин

Полиция задержала актера Алека Болдуина за драку на Манхэттене

Трехкратный лауреат «Золотого глобуса» — 60-летний звездный голливудский актер Алек Болдуин был задержан за драку на Манхэттене . Инцидент произошел недалеко от дома Болдуина. Артист не поделил со своим неприятелем парковочное место и нанес ему удар. Президент США Дональд Трамп , пародиями на которого известен Болдуин, заявил, что «желает задержанному актеру удачи».

Инцидент произошел в Вест-Виллидже недалеко от дома Болдуина. Трехкратный лауреат «Золотого глобуса» не поделил со своим неприятелем парковочное место и нанес ему удар, передает ФАН.

Президент США Дональд Трамп отреагировал на произошедшее. «Я желаю ему удачи», — сказал глава государства журналистам на лужайке Белого дома.

В прошлом месяце Болдуин известный своими пародиями на Трампа открытым текстом призвал сторонников Демократической партии свергнуть администрацию действующего президента.

«Упорядоченным, формальным и законным способом нам необходимо свергнуть администрацию Дональда Трампа, — сказал Болдуин в ходе ежегодного осеннего ужина демократов в Нью-Гемпшире. — Пришло время сделать это. Конечно, без насилия и по букве закона. Но это необходимо».

В своей речи артист также обыграл знаменитый предвыборный лозунг Трампа «Сделаем Америку снова великой».

«Давайте сделаем Америку снова великой, снова сделав Трампа оператором казино», — сказал актер под оглушительные аплодисменты почти тысячи партийных чиновников и либеральных активистов.

Кроме того, он признался, что его популярный пародийный образ, обыгрывающий действующего президента США, не должен был продержаться на шоу «Субботним вечером в прямом эфире» так долго: планировалось, что он канет в лету в один день с победой Хиллари Клинтон на выборах.

«Всего три раза — именно об этом мы договаривались с продюсерами шоу, — передает слова Болдуина Fox News. — Мы думали, что это все будет нужно только до выборов, а потом Трамп исчезнет. «Всего три выпуска — это будет весело», — говорили мне».

Обсуждая то, каким именно образом можно законно убрать Трампа с поста президента, актер призвал гостей ужина внимательно отнестись к промежуточным выборам в конгресс США, которые пройдут в ноябре.

Уже по окончании своего выступления Болдуин поведал журналистам, что всегда мечтал стать президентом США, но сейчас это неосуществимо.

«Моя супруга сказала мне, что подаст на развод, если я буду баллотироваться, — пошутил обладатель «Золотого глобуса», после чего вновь принялся за критику Трампа. — Каждый день я пребываю в ужасе. У меня есть ощущение, что я нахожусь в каком-то сне, в котором нашим президентом является именно он».

При этом самого Болдуина в США обвинили в расизме. Как передавало издание USA Today, в одном из интервью актер сделал сомнительное заявление. «С тех пор, как я начал играть Трампа, меня полюбили черные», — сказал он, намекая на то, что Трампа часто обвиняют в расизме.

«Наверное, Трампа они боятся больше всего. Не хочу всех афроамериканцев чесать под одну гребенку, но значительное количество их переживают о том, что же будет теперь с чернокожими», — заключил он.

По мнению пользователей соцсетей, Болдуин так долго играл Трампа, что стал в него превращаться. «Вы пытаетесь говорить за множество невинных чернокожих, а этого нельзя делать, если вас не просили», — к примеру, написала в твиттере актриса Оливия Манн

В 2016 году в одном из выпусков Saturday Night Live Болдуин спародировал тогда еще кандидата в президенты США Трампа, за что в 2017-м получил награду «Эмми».

Трамп после победы на выборах в президенты США назвал работу Болдуина «абсолютно однобокой и пристрастной», после чего задал риторический вопрос: «Разве это равенство?».

На что актер ответил: «Выборы закончились. Для нас больше не будет равенства».

После яркой работы Болдуина рейтинги SNL значительно выросли, и в выпусках шоу появились другие политики из команды президента. За пять дней до инаугурации Трамп вновь подверг критике передачу, написав в своем твиттере: «Не смешно, подбор актеров ужасен. Очень плохая работа!»

Вражда Трампа и Болдуина возобновилась с новой силой в начале марта этого года, после интервью актера изданию The Hollywood Reporter, где он прокомментировал свои пародии на главу государства, заявив, что ему это не приносит удовольствия.

«Каждый раз, когда я это делаю, я нахожусь в агонии. Уже не могу», — сказал Болдуин. Трамп не преминул ответить на слова своего обидчика в твиттере.

«Алек Болдуин, чья погибающая посредственная карьера была спасена кошмарной пародией в SNL, говорит теперь, что изображать меня было сравнимо с агонией. Алек, агонию испытывали те, кто был вынужден смотреть на тебя. Верните Даррелла Хэммонда, куда более смешного и талантливого», — написал президент.