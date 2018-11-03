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«Даже не верится»: Плющенко принимает поздравления
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«Даже не верится»: Евгений Плющенко принимает поздравления 

Teleprogramma.pro + ещё 1 3 часа назад
Фото: GLOBALLOOK.COM
Еще накануне вечером прославленный фигурист сообщил своим поклонникам, что ему исполняется 36 лет.
Евгений Плющенко опубликовал у себя в Instagram умилительное видео. Из него понятно, что папа привел сына в парикмахерскую и ждет, пока его подстригут. А сам в это время тискает маленького черного щенка. «Каждый занят своим делом, — написал Евгений, — Комочка купили для Сани, а играет и умиляется папа, даже не верится, что папе завтра стукнет 36 лет».
Поклонники и звездные друзья оставили фигуристу множество приятных комментариев: «Милота», «Happy Birthday!», «Гордость наша, человек — легенда!», «С днём рождения Женя! Успехов и крепкого здоровья!», «Папа себе и купил тоже игрушку, большой любитель собак, таких маленьких комочков, как их можно не любить».
Отдельным постом Евгения поздравил Филипп Киркоров. На видео, опубликованном певцом, Плющенко зажигательно танцует на пляже под хит «Цвет настроения синий». «С Днём рождения, король льда! Будь счастлив, дорогой Женя! И пусть настроение всегда будет…», — написал Филипп. К нему присоединились все его подписчики.
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