«Даже не верится»: Плющенко принимает поздравления

«Даже не верится»: Евгений Плющенко принимает поздравления

Еще накануне вечером прославленный фигурист сообщил своим поклонникам, что ему исполняется 36 лет.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Евгений Плющенко (@plushenkoofficial) 2 Ноя 2018 в 12:20 PDT Евгений Плющенко опубликовал у себя в Instagram умилительное видео. Из него понятно, что папа привел сына в парикмахерскую и ждет, пока его подстригут. А сам в это время тискает маленького черного щенка. «Каждый занят своим делом, — написал Евгений, — Комочка купили для Сани, а играет и умиляется папа, даже не верится, что папе завтра стукнет 36 лет».

Поклонники и звездные друзья оставили фигуристу множество приятных комментариев: «Милота», «Happy Birthday!», «Гордость наша, человек — легенда!», «С днём рождения Женя! Успехов и крепкого здоровья!», «Папа себе и купил тоже игрушку, большой любитель собак, таких маленьких комочков, как их можно не любить».