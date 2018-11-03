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МакSим раскрыла тяжелый диагноз отца
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Певица МакSим раскрыла тяжелый диагноз отца 

Вечерняя Москва + ещё 1 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
На личной страничке в одной соцсети певица МакSим написала пост, который посвятила своему отцу. На опубликованной видеозаписи Сергей Орефьевич играет на гитаре. При этом его дочь сопроводила видео собственными комментариями: певица сообщила общественности о том, что Сергей уже прошел 27 процедур облучения и 18 курсов химиотерапии. МакSим гордится стойкости отца и радуется его выздоровлению.
Фанаты певицы искренне присоединялись к поздравлениям и пожеланиям, адресованным отцу исполнительницы. Они порекомендовали МакSим не стесняться, как можно больше выражать свою любовь к близким и верить в лучшее.
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