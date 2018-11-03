Певица МакSим раскрыла тяжелый диагноз отца

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Марина Максимова (@maksimartist) 1 Ноя 2018 в 10:47 PDT На личной страничке в одной соцсети певица МакSим написала пост, который посвятила своему отцу. На опубликованной видеозаписи Сергей Орефьевич играет на гитаре. При этом его дочь сопроводила видео собственными комментариями: певица сообщила общественности о том, что Сергей уже прошел 27 процедур облучения и 18 курсов химиотерапии. МакSим гордится стойкости отца и радуется его выздоровлению.

Фанаты певицы искренне присоединялись к поздравлениям и пожеланиям, адресованным отцу исполнительницы. Они порекомендовали МакSим не стесняться, как можно больше выражать свою любовь к близким и верить в лучшее.