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Шнуров написал стих об изнасиловании в Уфе
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Шнур написал стихотворение о групповом изнасиловании в Уфе 

ГОРОБЗОР.РУ + ещё 1 1 час назад
Фото: соцсети
Сергей Шнуров написал стихотворение о групповом изнасиловании 23-летней девушки-дознавателя ее же коллегами в Уфе. Он опубликовал его в своей сети в инстаграм.
— Я глазам своим не верю.
Вот ****** или капут.
Что за люди? Чисто звери,
Раз своих уже ***.
Их *** чужие дабы,
Жили б скованные страхом.
Начали пока что с бабы,
А потом всех будут *******.
В городах, да и в глубинке
Заменяют вставший уд 
Полицейские дубинки,
Русский секс, как русский бунт.
Бесполезен, беспощаден,
Полувял он и ленив.
Кто-то выйдет, кто-то сядет,
Ничего не изменив, — написал Шнур.
Напомним, в ночь с 29 на 30 октября 23-летняя дознаватель подверглась групповому изнасилованию в кабинете начальника миграционного отдела МВД по Уфимскому району. В нападении подозревают трех человек: 50-летнего начальника Кармаскалинского ОВД Салавата Галиева, 51-летнего начальника Уфимского отдела МВД Эдуарда Матвеева и 34-летнего начальника отдела по вопросам миграции Павла Яромчука. Все трое подозреваемых уволены из МВД с формулировкой «за совершение проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника полиции» и уже задержаны. Им выбрана мера пресечения на время следствия в виде заключения под стражу на 2 месяца.
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